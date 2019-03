Bomberos cancelaron la deuda por la compra del edificio del futuro Cuartel

La Asociación Bomberos Voluntarios de Monte informó canceló la última cuota restante de la compra del inmueble “ex Neumen”, el que, en un futuro cercano será el nuevo cuartel de bomberos.

De tal modo expresaron su agradecimiento a todas las personas que de una manera u otra colaboraron para que este sueño se hiciera realidad .

Se trata del amplio edificio ubicado en calle Lalinde y Avenida 9 de Julio de San Miguel del Monte donde funcionó la distribuidora de neumáticos “Neumen” el cual fue adquirido en el año 2017, abonando en esa ocasión al suscribir el boleto de compra venta la suma de U$S 150.000, a los 60 días se abonó U$S 100.000 y desde noviembre de tal año hasta ahora se abonaron mensualmente U$S 11.500.

Ahora comenzará la remodelación del inmueble para adaptarlo a la nueva función que cumplirá y en los próximos meses se trasladará allí el cuartel de Bomberos Voluntarios.

fuente: elfuertediario.com.ar