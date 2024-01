Bomberos buscan recuperar vehículos y parte del cuartel

Corrientes.- Hugo Leguizamón es el jefe de Bomberos de Bella Vista. Fue protagonista en la creación de la entidad y partícipe voluntario de su crecimiento. Pero meses después de celebrar que el servicio funciona en la comuna hace medio siglo, en la madrugada del 29 de diciembre de 2023, tuvo que ver cómo un temporal provocó la caída de parte su edificio, lo que inutilizó 3 vehículos y dañó otros 3. Por estos días, realizan un relevamiento de daños y gestiones que anhelan puedan derivar en respuestas concretas.

Los fuertes vientos generaron pérdidas que aún hoy son difíciles de cuantificar tanto en el área urbana como rural. En este contexto, el edificio y varios de los vehículos de los bomberos. Fueron los integrantes de esa entidad, lugareños y hasta voluntarios de otras comunas, los que observaron atónitos cómo el temporal derribó 25 metros de pared, retorció e hizo caer columnas de hierro que sostenían el techo. Esto, a su vez, provocó que algunas chapas cayeran y otras volaran.

Agradecen que todo lo derrumbado no afectó a ninguna persona, las pérdidas fueron solo materiales. Sin embargo, saben que recuperarse no será sencillo. Sucede que se quedaron sin la mitad de sus instalaciones. A eso se suman los daños en su parque automotor: 3 camionetas quedaron inutilizables y otras 3, tienen rotos sus parabrisas, sus capós y otros elementos de sus respectivas composiciones.

Pero renunciar a seguir no aparece como opción. Es cierto que las fuerzas no son las mismas que hace 56 años cuando Hugo arribó a Bella Vista, proveniente de San Pedro (provincia de Buenos Aires), su pueblo natal en el que también era bombero. No obstante, él -al igual que más de una treintena de voluntarios y los integrantes de la comisión directiva- no está dispuesto a dejar de trabajar para un servicio voluntario necesario en la comuna donde ahora se erige su hogar.

«Un par de veces se intentó crear una institución de bomberos, pero no pudimos avanzar. La tercera vez fue la vencida», rememoró Leguizamón, en diálogo con República de Corrientes, para graficar que nada fue sencillo para tener ahora una entidad que nuclea a los bomberos. Fue así que, en el transcurso del tiempo, no fueron pocos los que perseveraron y colaboraron con la institución que en agosto de 2023 cumplió 50 años.

«Golpearemos todas las puertas que sean necesarias», afirmó Leguizamón, quien ayer precisamente recorría las instalaciones dañadas con un profesional que cuantificaría cuánto necesitan para reparar la parte de la edificación dañada.

Consultado sobre los rodados afectados, indicó que algunos tenían un seguro que podría permitirles recuperarlos. Por ello ya hicieron los trámites correspondientes.

De todas maneras, para seguir trabajando, Leguizamón precisó que tienen «cuatro autobombas, un camión escalera y uno cisterna, que se salvaron porque estaban en otro lugar de las instalaciones».

En este punto, rememoró que, en febrero de 2022, en pleno combate con las llamas se quemó una autobomba, que «fue repuesta luego por el gobernador», indicó el jefe de bomberos.

Antes de concluir la comunicación telefónica, también se refirió a los otros daños que el temporal dejó en Bella Vista. «Se vivió una catástrofe de la que muchos no podrán recuperarse. Y los efectos negativos se notarán con el paso de los días. Los fuertes vientos dejaron los tendaleros en el piso en las colonias».

A eso hay que adicionarle que «a muchas familias se les voló el techo de sus casas y es impresionante la cantidad de postes de luz que fueron derribados».

Fuente y foto: www.republicadecorrientes.com