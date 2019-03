Bomberos atraviesa uno de los peores momentos de su historia

Córdoba.- La Asociación de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez, la ciudad ubicada en el sudeste cordobés, atraviesa uno de los peores momentos de su historia, ya que no hay ingresos suficientes para mantener la infraestructura que demanda la institución, que rondan los 400 mil pesos mensuales para abrir sus puertas. En un momento y debido a la complicada situación que viven, sus integrantes sin tener otra alternativa, informaron que la guardia se vería resentida. Hasta el momento no se dio, ya que el gobierno Provincial mandará en estos días por única vez 300 mil pesos, para que esto no suceda, por lo menos por este mes.

La historia arrancó el año pasado, cuando los Bomberos comenzaron a percibir el panorama que se avizoraba, y de inmediato le comunicaron al intendente Pedro Dellarossa lo que se presentaría si no se encontraba una solución. Una de las alternativas que planteó el hombre del PRO, fue la de incorporar a la factura del agua, el pago de 30 pesos que iría destinado a Bomberos. La Cooperativa (COYSPU), prestataria de tal servicio, será la que finalmente “sea una especie de recaudador” del Cuartel, aunque recaudando no llegaría tampoco a cubrir el gasto establecido.

En este sentido, el jefe del Cuerpo de Bomberos de esa ciudad Gustavo Lescano, contó a Centediario: “Todo comenzó al principio del año pasado cuando veíamos que iba a estar complicado y que los números no cerraban y que era mayor la salida que la entrada de dinero. Luego de un par de reuniones le informamos al Intendente, que es el Director de Defensa Civil, que hasta noviembre íbamos a poder tener disponibilidad, pero después íbamos a tener que sacar el personal de la planta permanente como los cuarteleros o administrativas, que son cinco en total. Nos pidieron una semana y la solución que nos dieron eran que con la boleta del agua, o sea de la Cooperativa iban a agregar un ítems cobrando aproximadamente 35 pesos”.

“Cuando el municipio comunicó esto a la Cooperativa y a los concejales se armó un dimes y diretes de cuestiones encontradas, no estaban de acuerdo y se votó antes de aprobarse el Presupuesto. Nos pidieron que aguantemos un mes más, a todo esto se había dilatado hasta enero, y llegó el momento de cobrar en febrero y no sucedió porque no se reglamentó tampoco. Planteamos que a fin de mes teníamos que tomar una determinación, y se ve que los tiempos de ellos no son los mismos que los nuestros y llegó el último día, y anunciamos que teníamos que mandar las cartas de pre aviso al personal y se iba a ver resentido el sistema operativo”, subrayó

Aclaró que actualmente el pago en efectivo en cuotas de asociados “no llega a los 130 mil pesos, en poco tiempo se borraron 200 socios y necesitamos 400 mil pesos para abrir las puertas del Cuartel. No tenemos más plata y es lo que planteamos a quien corresponde, al Intendente. Desde que anunciamos la situación hasta ahora, nos mantuvimos con la plata que nos debía desde hacía un año la Municipalidad de la coparticipación”.

“El Intendente nos pidió que seamos más creativos, que tengamos más visión para ver qué tipo de ingresos podemos tener para sustentarnos porque parece que no llegamos porque no nos movemos”.

En cuanto a los subsidios que reciben dijo: “Cobramos uno de la Provincia en dos etapas y el Nacional, que se paga por única vez, y solo los podemos usar para capacitación y equipamiento y un 5 por ciento en los gastos del Cuartel”.

Hay puntos en ese posible acuerdo que no estarían determinados, y de alguna forma esta “solución”, no es más que trasladar la cobranza que tienen los Bomberos con los socios, en manos de la COYSPU, lo que se traduciría prácticamente en la misma situación. Será de los vecinos la voluntad de colaborar con una institución que brinda uno de los principales servicios en una comunidad.

