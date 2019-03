Aeropuerto de Los Cabos presenta moderna estación de Bomberos

San José del Cabo.- El Aeropuerto Internacional de Los Cabos inauguró su estación de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), construido con los más altos estándares y diseño a nivel mundial.

Este Aeropuerto, administrado por el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), se distingue por el servicio de emergencia que facilita esta construcción y fomenta que las instalaciones de respuesta a incidentes operacionales sean más eficientes en los aeropuertos del país.

Raúl Revuelta, director general de GAP, mencionó que esta terminal aeroportuaria sudcaliforniana, no escatima en seguridad y recordó que “este aeropuerto fue completamente remodelado a partir de los daños causados por el huracán Odile y el edificio de salvamento no fue la excepción, se construyó y fue reforzado con una inversión mayor a los 90 millones de pesos”.

La nueva estación de servicio está diseñada y construida con materiales resistentes a huracanes y fuego, cuenta con un bunker para alimentar a 50 personas durante varios días, con dormitorios y espacios para permitir que rescatistas puedan habitarla durante cualquier inclemencia climatológica, posee bodegas, comedor, gimnasio, sala de juntas, oficinas y áreas de fácil acceso a los vehículos de rescate y emergencia más modernos del mundo.

Michael Winfrey, miembro del Departamento de Bomberos de Atlanta desde hace 26 años y 17 años como asistente del Jefe de Seguridad y Operaciones del Aeropuerto más ocupado del mundo, el Aeropuerto Hartsfield-Jackson, en Atlanta Georgia, dijo: “La nueva estación de bomberos que tienen en el Aeropuerto de Los Cabos es de clase mundial, cuenta con lo último en materia tecnológica, excelente equipo y sobresalientes facilidades, que me gustaría tener en mi estación. He conocido muchas estaciones y ésta es una de las mejores que he visto”.

Francisco Villaseñor, director del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, dirigió la ceremonia de inauguración de la obra, en la que también estuvieron presentes Raúl Revuelta; Ramón Ruiz, comandante del SSEI y el equipo de bomberos del aeropuerto.

Los aeropuertos de GAP mantienen los estándares más altos de seguridad para brindar el mejor servicio a los usuarios, los rescatistas se preparan constantemente con cursos y capacitaciones impartidas por organismos internacionales.

