Argentina: Capacitación RUBA

Cordoba.- El viernes 12 de noviembre en Villa María Córdoba, se llevó adelante una capacitación RUBA para 27 participantes de la Regional 2. Los temas que se vieron fueron uso del sistema, reportes estadísticos, el certificado de regularidad, el login bomberos y las credenciales.

Estuvieron presentes Nicolás Gallini y Romina Guarino por el equipo de la Academia Nacional de Bomberos y por la Federación: bomberos Diego Masut, Verónica Velázquez y Melania Nasi (Arroyo Algodón); bombero Nicolás Roldán (Villa Nueva): Sgto. Micaela Testa, subof. My. Mauro Taberna bomberos Pablo Barcelo, Ariela Soriano, Andrés Pérez, Maximiliano Contreras, Juan Ceballos y of. Fabricio Dal Molin, (Villa María); bombero Nicolas Guerreo y subof. Federico Serosio (Hernando); Bombero Melina Monterdoro, bombero Anaclara Tomas (Justiniano Posse); bomero Costanza Gabatto y subof. Pablo Flores (Ausonia); bombero Ernesto Roncaroli (Alto Alegre); Sgto. Cristian Boano (Cintra); sub jefe Julio Rodríguez y aspirante my. Giuliana Arce (Ticino); subof. My. Braian moaterolo y bombero Celeste Rosatti (Bell Ville); bomberos Cecilia Catallano y Carla Almada (San Antonio Litin); y subof. My. Claudio Stell (Arroyo Cabral).

Fuente: www.academiadebomberos.org.ar