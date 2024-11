Adquieren maquinas nuevas para mejorar capacidad de respuesta

El ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, dio a conocer este martes que adquirieron 12 motobombas nuevas para el Cuerpo de Bomberos y que el primer lote de unidades vendrá al país el mes próximo.

«Muy pronto vamos a mostrar 12 unidades que se han comprado, nosotros tenemos la necesidad de 27 motobombas nuevas, y ya se compraron 12 que empiezan a venir en diciembre», aseguró el funcionario, ayer, durante la entrevista de Frente a Frente.

El resto de las unidades ingresarán al país en enero y febrero de 2025; el ministro Bidegain se refirió a la importancia para la institución de tener equipos nuevos.

«Son equipos en los que se ha gastado una cantidad considerable, es importante para los bomberos motobombas nuevas, no armadas ni donadas», comentó.

«No soy mal agradecido con las donaciones, pero me parecía de mal gusto que antes aceptaran donaciones y es peligroso porque los países que las desechan, en el caso de los equipos de respiración autónoma (tanques y mascarillas) tienen vida útil, si se utilizan después de cinco años es peligroso para el bombero», detalló.

La adquisición de nuevos equipos para contrarrestar cualquier emergencia forma parte de la modernización que el Cuerpo de Bomberos ha tenido con el gobierno del presidente Nayib Bukele. Durante las administraciones de los partidos ARENA y el FLMN ni siquiera tenían recursos para combustible.

«Cuando llegamos a Gobernación, el presupuesto de Protección Civil era de $126,000 anuales, no le alcanzaba ni para combustible. No tenía equipos tácticos operativos. Al final, en los gobiernos del FMLN y de ARENA lo que hacían era contar muertos y dar estadísticas», expuso.

Con la asignación de recursos bajo la gestión Bukele, Bomberos pasó de tener 300 integrantes a más de mil actualmente.

«En Bomberos eran 300, ellos no tenían equipos de protección adecuados, los vehículos parecían hueseras (inservibles). No tenían capacitaciones, no se les había dado, no sé en cuántos años, era necesario hacer la ley de Bomberos que se aprobó» como parte de la modernización.