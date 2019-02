Acusan abusos en el Sindicato de Bomberos

Ciudad de México.- El líder del Sindicato de Bomberos, Ismael Figueroa, es investigado por presuntos abusos en contra de un vulcano, quien emitió una denuncia ante las autoridades luego de que le negaran el acceso a la estación de bomberos ubicada en Canal Nacional, alcaldía Coyoacán. Actualmente la Procuraduría local tiene 11 carpetas de investigación en las que aparece el líder sindical; sólo en una de ellas como víctima.

En el expediente, al que tuvo acceso 24 HORAS, el bombero narró al Ministerio Público los presuntos abusos que sufrió por parte de sus superiores, supuestamente a nombre de Figueroa.

“Fui obligado a pagar los salarios del personal de limpieza, del cocinero y para la compra de herramienta”, declaró el vulcano ante la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Coyoacán, en el expediente 00426, el cual se abrió en febrero del año pasado.

El bombero finalmente se decidió a denunciar luego de que le dijeran “que no me iban a dejar pasar por órdenes del líder sindical, Ismael Figueroa Flores, por aparecer en una lista, y que me fuera sino las cosas se iban a poner peor. Que si no quería ser corrido a golpes como los demás, que mejor me fuera”, quedó asentado en el documento.

Los hechos presuntamente ocurrieron el 31 de enero del año pasado, cuando el bombero fue obligado a retirarse por parte del entonces jefe de estación Alfredo Castañeda, el representante sindical, Luis Cuevas, y el sub inspector Antonio Gómez.

Cansado de los abusos y humillaciones, como encontrar sus sabanas y su almohada en la taza del baño, el bombero decidió denunciar a los tres, junto con líder sindical de los bomberos.

La victima también declaró que fue obligado a cambiarse de domicilio a la delegación Benito Juárez, presuntamente para poder votar por Figueroa, quien se postuló como diputado local en dicho distrito, contienda que perdió ante la morenista María de Lourdes Paz: “Sino no nos daban cascos y equipo de protección personal”.

Actualmente la carpeta de investigación, abierta por el delito de discriminación por negar o restringir derechos laborales, se encuentra en una de las coordinaciones del edificio sede de la Procuraduría, donde se espera su resolución.

Hasta la fecha la dependencia ha iniciado 11 querellas por diversos delitos en las que aparece el nombre del líder sindical; solamente en una de ellas es la víctima, en la que se asentó la agresión a balazos que sufrió en la colonia Condesa, en noviembre pasado.

Cabe recordar que, en días pasados, Figueroa obtuvo una suspensión provisional ante cualquier orden de aprehensión que pudiera girarse en su contra.

24 HORAS buscó al líder sindical del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México para conocer su postura, y éste aseguró que se deslinda de cualquier amenaza o agresión física que presuntamente haya sido hecha a su nombre.

fuente y foto: www.24-horas.mx