Unidad de Bomberos solo cuenta con dos ambulancias

El jefe de la Unidad de Bomberos de la Policía de Tarija Álvaro Maraz, informó que se encuentran sin vehículos de emergencia para incendios estructurales, advirtiendo que si se presentase un caso de esta naturaleza no podrán prestar los servicios adecuados.

“Los dos carros bomberos que se tienen están fuera de funcionamiento, empieza una nueva gestión y tenemos que esperar de dos a tres meses para que los vehículos ingresen a la revisión mecánica correspondiente, las ambulancias también están con desperfectos”, explicó.

“Uno de los carros bomberos está parado hace más de un año en un taller mecánico y por falta de la cancelación de la entidad correspondiente, y el segundo también se encuentra fuera de servicio, debido a un ruido que escuchamos al retornar al cuartel luego de atender una emergencia”, explicó el jefe policial.

Maraz explicó que cuentan con dos vehículos tipo ambulancia, dos carros bomberos que son para incendios estructurales y un vehículo de incendio forestal.

“Una de las ambulancias también se encuentra con desperfectos, no la podemos utilizar, y se tiene una ambulancia de servicio activa, prácticamente el carro bombero no funciona por falta de recursos económicos, y el otro no funciona, lo que representa para nosotros una situación alarmante, porque en cualquier momento se presentar una emergencia”, advirtió.

El jefe de bomberos recalcó que no se puede jugar con las vidas de las personas que son auxiliadas con estos vehículos. (eP).

Fuente: www.elperiodico-digital.com