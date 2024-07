Un automóvil choca contra máquina de bomberos

DELICIAS.- Alrededor de las 12:20 de la mañana, la máquina extintora número 21 del Departamento de Bomberos acudía a atender un accidente vial sobre la carretera federal, sin embargo, fue impactada por un vehículo particular en el cruce del Boulevard Gómez Morín y la avenida del Parque en el sector sur.

Los daños fueron estimados en aproximadamente 300 mil pesos y según el agente de tránsito Alejandro Ríos, el percance se presentó cuando la máquina extintora circulaba de poniente a oriente sobre el Boulevard Gómez Morín con las señales sonoras y visuales encendidas pues el semáforo estaba en rojo, sin embargo, el vehículo particular no cedió el paso.

Fue debido a que otro vehículo se detuvo para permitir el paso a la máquina extintora, pero el vehículo involucrado rebasó al que se detuvo y finalmente impactó a la Bombera en su lateral derecho, pese a esto, afortunadamente no hubo personas lesionadas, pues la ambulancia de la Cruz Roja Mexicana atendió a la conductora del vehículo particular, quien no presentó lesiones de consideración y no fue necesario su traslado al hospital.

Los vehículos involucrados fueron la máquina extintora número 21 de color rojo, marca Price, y un Nissan Sentra color gris, el cual presentó fuertes daños en su parte frontal, resultando en prácticamente una pérdida total, ya que las bolsas de aire se activaron, lo que permitió que la conductora resultara ilesa.

Familiares de la conductora del vehículo llegaron al lugar y se mostraron violentos hacia los bomberos, pero la policía municipal intervino para mantener la calma durante la atención de las autoridades.

Fuente y foto: impactonoticias.com.mx