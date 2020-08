Tristes comentarios de vecinos a los Bomberos de Salto

Buenos Aires.- (REDACCIÓN SALTO HOY) Causa tristeza y enojo escuchar y leer cierto tipo de comentarios de algunos ciudadanos cuando sale a colación por cualquier cuestión el tema de los bomberos; la expresión común de muchos vecinos es esta: “los bomberos siempre llegan tarde”, o «hay que apedrear a esos vagos». Así, sin más razonamiento, sin tocarse el corazón, expresiones como esta fueron lanzadas este miércoles en contra de nuestros héroes anónimos.

Hay que admitir que nuestra sociedad es más crítica en sus expresiones y opiniones sobre sus bomberos; somos una sociedad muy “sincera” en cuanto a señalar e insultar, no nos importa lastimar a quienes dedican su tiempo y muchas veces sacrifican el tiempo que deberían estar pasando con sus familias, para estar atentos a cualquier llamado de emergencia que suceda en Salto y el Partido en general.

Entonces, ¿será cierto que los bomberos siempre llegan tarde?– Si señor! muchas veces van a llegar tarde!- por las siguientes razones. – No tienen una bola de cristal mágica que los alerte por anticipado cuándo ocurrirá el próximo incendio o incidente. Los bomberos llegaran a la emergencia tan rápido como la llamada de emergencia responsable se realice. Tan rápido como el tránsito se los permita. No sin antes aclarar acá que los bomberos en nuestra ciudad son VOLUNTARIOS Sí, se lo marcamos en rojo para que lo entienda, para que comprendan que no dependen de un sueldo, y que ante esto es su vocación la que los lleva a ser bomberos. Pero fuera de esa vestimenta, de esos cascos hay personas que tienen otro trabajo en el que sí cobran para de esa manera poder solventar sus gastos y alimentar a su familia. Muchas veces, al ser solicitados, esos hombres y mujeres están en sus puestos de trabajo, y dejan todo lo que están haciendo ante el primer llamado para salir en ayuda de quien lo esté necesitando.

Muchos son los factores por los cuales los bomberos llegan aparentemente tarde; algunos de ellos tienen que ver también con los nuevos protocolos que se adaptaron hoy en el marco de la pandemia por coronavirus. Quizá usted no lo sepa, pero este comunicador se los cuenta: los bomberos están armados por grupo. Es decir, ante cualquier llamado, no van todos los bomberos al cuartel, van quienes integren determinado grupo. Y eso, ¿sabe por qué? porque si algún integrante de nuestro cuartel da positivo para coronavirus, se aisla a ese grupo y de esa manera no nos quedamos sin bomberos…..¿Se entiende?.

Por otro lado, pocos son los vecinos que saben reportar un incidente a los números de emergencias. En ocasiones el llamado se omite por cuestión de pánico de la persona que sufre el incidente, el llamado de emergencia lo realiza un tercero, pero que por la misma emoción del momento no atina marcar el número correcto o a dar la información necesaria para salir a la emergencia correcta.

El ciudadano al momento de realizar la llamada de emergencia debe tratar de mantener la calma y responder a las preguntas que le haga el personal de emergencias que atienda su llamada. Debe identificarse con su nombre y apellido, su número de teléfono del cual esta haciendo la llamada, el tipo de incidente que está dando a conocer, si existen personas lesionadas en la escena, decir la dirección correcta del lugar del incidente y listo.

Probablemente resulte frustrante para el vecino que está sufriendo una emergencia tener que dar este tipo de información, porque en esos momentos de tensión los segundos parecen horas de espera, sin embargo, es parte del protocolo y principal información que puede salvar muchas vidas.

En Salto tenemos hombres y mujeres que se capacitan a diario, porque aunque usted no lo vea, podemos dar fe de que es así. Innumerables capacitaciones para ser mejores, para tener unos bomberos de primera, de aquellos que no tienen nada que envidiarle a bomberos de grandes ciudades. Y recuerde, nuestro cuartel, además, se solventa para tener un mejor equipamiento con la venta de su rifa. Sí, porque el Estado prioriza otras cuestiones, y nuestros bomberos, que sí, son nuestros vecinos, son los mejores y desde este medio los aplaudo….GRACIAS!

Fuente y foto: saltohoy.adiarios.com