Tarija tendrá el cuartel de bomberos en el más grande de Bolivia

Tarija.- El Alcalde de la ciudad de Tarija, Rodrigo Paz, en compañía del director de bomberos, coronel Gustavo Estrada inspeccionaron el primer cuartel de bomberos de Tarija, perfilado como uno de los más grandes de Bolivia y con proyección a que sea la escuela nacional de bomberos de todo el país ya que cuenta con todos los ambientes idóneos para albergar a los bomberos.

El Alcalde de la ciudad de Tarija indicó que el director de bomberos sugerirá que la estación de bomberos en Tarija sea sede a nivel nacional ya que cumple con todos los ambientes y requisitos.

“Estamos haciendo una revisión de rigor para el primer cuartel de bomberos de Tarija, ósea si queremos ser ciudad tenemos que tener muchas cosas una de ellas un buen cuartel de bomberos, y me indican nuestros comandantes de la Policía Nacional que este vendría a ser el cuartel más grande de Bolivia donde a futuro no sólo va a dar un servicio a toda la ciudad especialmente al distrito 10 donde está asentado sino a su vez también se pueda convertir en la escuela nacional de bomberos, con lo cual estamos muy contentos porque cumple una doble funcionalidad”, expresó Paz.

Por otra parte, la autoridad manifestó que la inversión de la obra es de 10.000.000 bolivianos y se tiene prevista la inauguración para el mes de julio como regalo a Tarija por su aniversario.

“La inversión de la obra es de 10.000.000 bolivianos más extras que tendremos que ir desarrollando de aquí a unos días más, pero me siento feliz como alcalde y como vecino ya que vamos dándole mayor seguridad a los ciudadanos en cuanto a posibles desastres o acontecimientos como incendios, teniendo un equipo bien preparado y un cuartel de primera a nivel mundial, pretendemos que sea un regalo para la ciudad en julio, podría estar para abril, pero nuestra ciudad está fundada el 4 de julio y espero que para julio esto sea un lindo regalo”, dijo.

Por otra parte, el director Departamental de Bomberos, Gustavo Estrada, se mostró sorprendido con la obra por la dimensión y sus características, además dijo que se están realizando las gestiones correspondientes para que el cuartel de Tarija sea sede a nivel nacional.

“Yo que recién he sido destinado a la linda ciudad de Tarija he visto con mucho agrado y sorpresa la magnitud de obra que hay aquí empezando para una unidad como es la de bomberos que tal vez a nivel nacional no cuenta con esta infraestructura tan moderna tan visionaria que va a permitir que nosotros como la dirección departamental de bomberos realicemos todas las actividades que venimos programando desde la dirección nacional que vale decir en lo que es prevención y capacitación especialmente”, finalizó Estrada.

