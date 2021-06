TACTICAL UNIT: Módulo multifuncional para afrontar incendios forestales

Alimentados por la crisis climática, los incendios forestales se están volviendo más rápidos, más impredecibles y más devastadores, lo que representa una amenaza para la humanidad en general y para los cuerpos de emergencia en particular. Las perturbaciones ya no pueden enfrentarse incrementando recursos, porque a menudo simplemente están fuera de capacidad de extinción (un ataque directo con línea de agua se considera no factible desde el suelo cuando la altura de llama supera los 3 metros; 5 metros es la altura máxima que se puede enfrentar con medios aéreos). Ser

capaces de responder a situaciones extremas garantizando la seguridad de los dispositivos implica despliegues más estratégicos y maniobras avanzadas. Los sistemas de emergencia requieren nuevas estrategias, nuevas tácticas y nuevos equipos y herramientas para evitar el colapso. Con esta visión, creamos la Tactical Unit.

Más que un vehículo autobomba con gran capacidad off-road, la Tactical Unit es un producto revolucionario que permite permite implementar numerosos ataques adaptados a los escenarios que pueden producirse en incendio forestal. Es una caja de herramientas que puede moverse con facilidad por zonas remotas. Una plataforma logística para trabajar combinando maniobras avanzadas para multiplicar el potencial de los sistemas de extinción.

Estamos brindando a las cuadrillas la oportunidad de anticiparse y trabajar de manera segura y efectiva; disponiendo de un abanico de herramientas de alto rendimiento que podrán ir empleando de forma aislada o simultánea, según la conveniencia en cada situación.

Tactical Unit 1

Módulo multi-herramientas para ejecutar maniobras en zonas remotas

Diseñada para transportar maquinaria y herramientas a cualquier punto, por muy remoto que éste sea, permite la carga del robot de emergencias Dronster, un Heliskid, herramientas, EPIs, equipos de autoprotección y accesorios. También dispone de un sistema de carga y descarga para el Heliskid mediante un brazo grúa.

Tactical Unit 2

Autobomba con gran capacidad y altas prestaciones off-road

Transporta grandes cantidades de agua a las zonas más inaccesibles. Sigue siendo un módulo independiente e intercambiable, pero diseñado para dotar al vehículo de capacidades de bomba forestal. Su depósito de agua es superior al de cualquier vehículo pick up, y tiene mayor maniobrabilidad que los camiones forestales convencionales. Puede equiparse con un Heliskid para ampliar la capacidad de agua y aumentar las posibilidades operativas.

Un módulo para todas las emergencias

La Tactical Unit fue especialmente concebida para incendios forestales, pero también puede ser útil en episodios de nieve, inundaciones y otro tipo de emergencias. Un módulo fabricado a medida, con una gran cantidad de opciones y configuraciones posibles para atender a todas las necesidades operacionales de los medios de extinción. Y se adapta a la mayoría de camiones ligeros del mercado. Concebido por Vallfirest y desarrollado en colaboración con bomberos profesionales de todo el mundo

Mas informacion en : Equipos profesionales para bomberos forestales – Vallfirest