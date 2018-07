San Carlos con irregularidades y sin Bomberos Voluntarios

Mendoza.- Muchas son las idas y vueltas, los rumores y los dichos sobre lo que ocurre dentro del cuartel de Bomberos Voluntarios de San Carlos, que llevó a la renuncia de 12 miembros, por lo que casi no hay personal para actuar en una situación de emergencia.

Como si fuera poco, el camión de Bomberos de la Policía que está en San Carlos está roto hace tiempo, por lo que la comuna solo puede acudir a personal de Defensa Civil de la Municipalidad ante un incendio o un accidente.

Conflicto

El primer estallido surgió en febrero pasado, cuando hubo una renuncia masiva tras varias denuncias de los miembros del cuartel, quienes indicaron que había malos tratos, malas condiciones laborales, falta de recursos, mal uso de las movilidades, la falta de mantenimiento en las en las mismas en cuanto a rótulos, neumáticos, cinturones, extinguidores de fuego y la seguridad para ellos mismos. Ante la falta de respuesta de sus autoridades y de la Federación Mendocina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, renunciaron.

El segundo cimbronazo fue una reunión que se dio a mediados de junio en el Concejo Deliberante de San Carlos, con las autoridades cuestionadas del cuartel, los bomberos que renunciaron, y el director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, junto con autoridades de la comuna.

Allí se expuso que Bomberos Voluntarios no tiene autorizada la operatividad debido a los problemas que tienen desde el 2017 y que este año se agravaron. Pero, se aclaró, que Defensa Civil no crea ni desactiva los cuarteles de Voluntarios, por lo que tampoco puede restringir las salidas para atender emergencias, e incluso continuaron con el apoyo de provisión de combustible y se mantuvo la obra social y la ART de los miembros activos que quedaron, con el fin de acercar las partes y regularizar la situación, cosa que no ocurrió.

También se ventiló que no existe archivo administrativo en el cuartel, que los seguros obligatorios se encuentran vencidos desde el 2016, que el único chofer es Pablo Ruiz, el segundo jefe del cuartel y presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Carlos, quien tenía su licencia de conducir vencida, y que no poseen guardia las 24 horas.

Además, ese único chofer vive en Maipú, y al parecer, ante esta irregularidad, habría hecho el cambio de domicilio y puso la dirección del cuartel.

Quedó constatado que a pesar de todo esto, Pablo Ruiz y la jefa de Voluntarios de San Carlos, Carmen Gauna, se ponen a disposición del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), pero cuando solicitan su ayuda, no acuden porque el cuartel está cerrado.

La documentación que está en falta fue exigida por Defensa Civil, pero Pablo Ruiz no presentó certificados de capacitaciones del cuerpo activo, nómina de choferes habilitados para conducir vehículos de emergencia ni certificaciones psicofísicas del personal.

Por su parte, el abogado que representa a los ex Bomberos, Juan José Luján, indicó que Carmen Gauna ocupa dos cargos a la vez: uno como jefa del cuartel y otro como tesorera de la Comisión directiva. Lo mismo ocurre con Pablo Ruiz, quien es el segundo jefe del cuartel, pero también el presidente de la Asociación y el tesorero de la Federación de Bomberos Voluntarios de Mendoza.

En esa misma reunión, el concejal Armando García pidió a quienes están a cargo del cuartel que tuviesen un acto de grandeza y presentaran la renuncia y que actuaran en beneficio del pueblo de San Carlos.

El funcionario les dio un plazo a Carmen Gauna y Pablo Ruiz para esto, pero hasta el momento no hubo notificación alguna sobre su renuncia o apartamiento del cuartel.

Uno de los ex bomberos contó a este portal que tres de ellos fueron denunciados penalmente por violencia de género por parte Gauna, quien los acusó de haber pedido su renuncia por el hecho de ser mujer. Pero, según consta en documentos y denuncias, fueron los 12 voluntarios que renunciaron -la mayoría mujeres- quienes le habían pedido que dejara su cargo.

Pedidos del Concejo Deliberante

Toda la documentación presentada por las partes y tras lo expuesto en esa reunión, los concejales presentaron una nota a Personería Jurídica de San Carlos y de Mendoza donde pusieron al tanto estas irregularidades y conflictos que en definitiva dejó prácticamente sin Bomberos en la comuna.

Fuente: lasmasleidas.com