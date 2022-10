Reunión del Departamento de Rescate Acuático y Buceo

CABA.- El sábado 01/10 se reunió el Departamento de Rescate Acuático y Buceo en las instalaciones del Consejo Nacional para trabajar en torno a capacitaciones presenciales y el manual de la especialidad.

Estuvieron presentes el Coordinador del Departamento Subof. Ppal. Matías Maschio (Entre Ríos), Cabo María Bonacich (3 de Junio), Cmte. Jorge Guzmán (Agrup. Serrana), Of. Ppal. Marcelo Aguirre (Bonaerense), Subof. My. Cristian Blanco (Central Chaco), Of. Insp. Lucas Torres Rougier y Of. Ayte. Maximiliano Castel (Entre Ríos), Of. Ppal. Ricardo Balduzzi (La Pampa), Of. Sub. Insp. Pablo Area Ricciardi (Agrup. Serrana), Bombero Liendo Jonathan y Cabo 1° Gaspar Guillot (Córdoba), Sgto. Omar D´Ambrosio (Santa Fe), Subof. My. María Otero (Neuquén), Cabo Nicolás Salazar (Neuquén) y Of. Ppal. Juan Pablo Kuzmicich (Santa Fe). El Cmte. Bruno Lovinson (Corrientes) estuvo por Zoom.