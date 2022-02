Renunciaron la Jefa y el Cuerpo activo de Bomberos de La Paz

Entre Ríos.- Se sabe que los Bomberos Voluntarios venían padeciendo serios problemas económicos, inclusive llegaron a los medios radiales a pedir ayuda para poder al menos, tener algunos comestibles y así poder alimentarse.

Asimismo, hace un corto tiempo, apenas iniciado el año 2022, se anunció desde la Comisión directiva, la baja de un autobomba e hicieron notar la crisis en la que se encontraba este cuartel y la falta de ayuda del Estado provincial y nacional pese a las promesas que desde el Gobierno se habían anunciado luego de haber inscripto en la AFIP a dicha institución para que la misma reciba un fondo económico de forma mensual.

Al parecer, las ayudas no llegaron y ante una grave crisis económica, La Paz quedó hoy sin bomberos voluntarios.

En tanto, la Jefa de Bomberos, Sonia Gimenez, brindó declaraciones a INFOPAER dando cuenta la situación y el motivo de su renuncia. «Hace meses que pido una reunión con la Comisión y no me responden», contó. Añadiendo que; Estaban trabajando sin bioseguridad, con elementos que no sirven, que funcionan mal; corremos muchos riesgos», dijo Gimenez.

Por otra parte, recordó que «en una de las salidas sufrió quemaduras en sus pies debido a que las botas se encuentran con fallas, como así también varios elementos escensiales para nosotros», acotó.

Gimenez, recordó que ella es de Paraná y con gusto aceptó la jefatura de Bomberos, inclusive perdiendo otros trabajos; pero lamentablemente se encontró sin respaldo en los momentos mas importantes que derivó en el cansancio y la renuncia tanto de su persona como del personal a cargo, contó Sonia Gimenez.

