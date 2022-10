Piden la suspensión del jefe de Bomberos por presunta irregularidades

CARTGENA.- MC Cartagena ha denunciado presuntas irregularidades en las que se ve directamente involucrado el jefe de Servicio de Extinción de Incendios de Cartagena, Francisco Gómez Ávalos y ha pedido su suspensión cautelar y una comisión de investigación en el seno municipal. Estas afectan a la «adquisición de ropa de equipamiento de baja calidad y comprada arbitrariamente, material que aparece en webs de venta online, pago de horas RED sin estar adscrito y venta directa de material del parque saltándose el procedimiento», explicaba el portavoz del partido cartagenerista, Pepe López.

Ante la magnitud de las acusaciones, Gómez Ávalos va a interponer una denuncia a López para que sean los jueces quienes resuelvan un asunto que pone patas arriba el servicio de bomberos de la ciudad.

López desveló en rueda de prensa que desde que él llegó al Ayuntamiento de Cartagena «no ha habido año en el que no se hayan recibido quejas del Jefe de Servicio por parte de sus subordinados. Falta de sintonía es tal, que viene a confirmar el error de hacer jefe de bomberos a un arquitecto sin vocación de servicio, tan necesaria para el desempeño de su labor».

El dirigente de MC explicó, a continuación, algunas de las presuntas irregularidades por las que lo acusa, como la compra de ropa para bomberos. «Después de pactar con lo sindicatos la marca y modelo que querían», relata López «se encontraron con modelos y marcas no acordados. Pantalones de factura china y sin las calidades exigidas». Dice que «supuestamente y según nos han transmitido, el proveedor quiso quedar con un delegado sindical ofreciéndole, entre comillas, una solución al problema de la ropa, que en ningún caso era servir al vestuario pactado con los sindicatos. El jefe de servicio alegó que como la empresa estaba cerrada había que cambiar de marca y modelo, pero esto resultó no ser cierto”.

Pero no se quedan en la compra de a ropa, porque «la compra de material es para otro sainete». Explica López que «el material que se pierde, como las tablas de salvamento, que tienen un valor de casi 2.000 euros. Alguien puso a la venta por la aplicación walapoop. Miles de apósitos para las heridas son comprados años tras años, aunque no sean necesarios. Cada año se vuelve a comprar los mismos lotes en la intendencia sin que nadie se preocupe de adquirir lo que verdaderamente hace falta y no de dilapidar el dinero de los cartageneros”.

Un apartado especial “es deshacerse de ropa de bomberos sin estrenar. Desde botas a trajes de agua, camisetas, jerseys o trajes de extinción completo”. Según fuentes del mismo servicio, cuentan desde MC, Gómez Ávalos ordenó, supuestamente “que fueran arrojados a los contenedores de basura. Algunas de las prendas pudieron ser rescatadas de los contenedores del propio parque de seguridad. Material de primeras marcas y en perfecto uso”.

Por otro lado, el jefe de bomberos de Cartagena, añade López, “cobra por localizaciones, 100 euros al día, dos días al mes, 27 días al año y todo ello sin estar adscrito al régimen de especial disponibilidad, horas RED. No está adscrito y sin embargo se las pagan ¡qué suerte tiene el jefe de bomberos!».

Como colofón «a los despropósitos, es la reciente denuncia que nos acaba de llegar de una supuesta venta ilícita, que es enajenación de bienes públicos. Materiales del parque fueron vendidos por medios ajenos al procedimiento. Se vendió como una venta directa. Yo te vendo el material y tú me das el dinero que me meto en el bolsillo».

Con todo lo narrado «no nos queda más remedio de pedir una comisión de investigación de esos supuestos hechos narrados y que esperamos que se sumen la oposición y el equipo de gobierno y nos reservamos las acciones legales que estos hechos denunciados mereces». Además piden al Gobierno que suspenda en el ejercicio de sus funciones y de manera cautelar al jefe del Cuerpo de Extinción de incendios del Ayuntamiento de Cartagena «para que la investigación no se vea alterada con su presencia en las instalaciones del Parque de Bomberos. Los nombres y testimonios que nos han llegado los haremos públicos en la comisión de investigación o ante el tribunal competente».

Fuente y foto: murciaplaza.com