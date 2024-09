Peligra la existencia de los Bomberos Voluntarios de Eldorado

Misiones.- En noviembre del 2023, la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios le dio un plazo de un año a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Eldorado para que presente la documentación faltante y normalice su funcionamiento. Caso contrario se procederá a su desafiliación.

El conflicto se planteó en la asamblea de la federación donde numerosos cuerpos de bomberos voluntarios de la provincia plantearon la expulsión de Eldorado ante el incumplimiento por años de rendiciones de subsidios, presentación de balances, falta de cumplimiento con las obligaciones jurídicas ante provincia en cuanto a presentación de documentaciones varias, al igual que con la federación para dar lugar a obra social y pensión para los bomberos del cuerpo que no cuentan con ello. Además expusieron que el mandato de las actuales autoridades estaban más que vencidas.

Asimismo se planteó la irregularidad de que el actual jefe del cuerpo de bomberos de Eldorado, Mario Flammer, usurpa el cargo de comandante sin haber cumplimentado con los requisitos para ello.

El Presidente de la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios, Waldemar Laumann habló con el programa PÁGINA ABIERTA por RADIO STOP sobre la crítica situación que atraviesa la Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad de Eldorado y comentó: «Hay algunos problemas internos que no se están resolviendo».

Tras dos meses sin reuniones luego de un pase obligado a cuarto intermedio en medio de revuelos entre los integrantes, una sorpresiva convocatoria por una ‘asamblea extraordinaria’, el cual tenía prevista celebrarse el martes 17 de septiembre en primer lugar pero habían cambiado para este martes. La idea del Presidente es aprobar un balance del 2023 con déficit de más de 25 millones de pesos: «No se puede cambiar la fecha cuando ya está todo en el boletín oficial. Lo correcto sería el 17 cambiar la fecha pero no antes a través de una reunión. Si se hizo la convocatoria, publicada en Boletín Oficial, informado a Personería Jurídica, no se puede modificar la fecha» dijo Laumann al respecto.

Los Bomberos Voluntarios de Eldorado no tienen obra social: «No, porque está suspendida la institución ante la Federación quién es responsable del convenio por la obra social».

En Eldorado «no se puede hacer ningún trámite porque la institución está suspendida».

Expulsión o suspensión de Bomberos Voluntarios Eldorado: «Nosotros estamos próximos en asamblea de federación decidir la situación de dicha institución. Podemos dar de baja definitivamente o extender la suspensión, es una cuestión asambleica que está en uno de los puntos en la órden del día. La suspensión a Eldorado vence este año. Todo depende de si cumplen o no con las documentaciones como la certificación de personería jurídica y certificado de operatividad».

Años sin estar al día con documentaciones y perdiendo subsidios: «Eldorado no presentó sus balances ni rendiciones de subsidios por años. En cuánto a la federación controlamos los subsidios provinciales para compras comunitarias y cuando alguna entidad pide subsidio directo al gobierno provincial, el ministerio de hacienda pide el alta de la federación para ver cómo están con cuestiones jurídicas y administrativa. Cuando recibimos el dinero para repartir entre las afiliadas cada una debe presentar documentaciones como certificado de persona jurídica y de operatividad que demanda desde el gobierno provincial que acrediten su alta correcto, sino no se puede acceder».

Eldorado hace años no está al día con sus obligaciones por lo que no accede a subsidios que hoy rondaría los 30 millones de pesos, si no es más.

Cabe recordar que el Presidente del Cuerpo de Bomberos de Eldorado, autodenominado como también el cargo de Comandante (el cual no lo es), Mario Flammer usurpó dicho cargo ya que es importante destacar que para dicho cargo es meritoria una alta capacitación el cual demanda muchos años de experiencia como Bomberos, el cual Flammer carece.

Fuente y foto: www.stopenlinea.com.ar