Nueva unidad de Bomberos sigue sin poder ser utilizada

Luego de que se anunciara la llegada de un nuevo camión de bomberos para la estación en el municipio el pasado cuatro de julio, Juan Antonio Quiroga, comandante de la estación de Salamanca, explicó que éste no ha sido entregado de una manera formal a dicha corporación, ya que no cuentan con las llaves, por lo cual no ha podido ser utilizado.

Con fecha del cuatro de julio del presente año, el gobierno municipal hizo entrega de un camión de bomberos en conjunto de Pemex, el cual es un modelo SCANIA 2022, el cual sería utilizado para atender emergencias.

Desde ese día, el camión se mantiene en custodia por parte del Cuerpo de Bomberos en lo que se realiza el trámite correspondiente por parte de la secretaria del Ayuntamiento. Esta unidad de bomberos tuvo una inversión de 15 millones de pesos. En este valor de la unidad contempla el valor del camión y el equipo donado para la atención de emergencias, dicha información anteriormente fue otorgado por José Pedro Ramírez Conejo, director general de gestión financiera.

A más de dos meses de que se llevara dicha entrega, este camión se encuentra en resguardo, por lo que Juan Antonio Quiroga Lozano, comandante del Cuerpo de Bomberos de Salamanca, explicó que a pesar de que se cuenta con él, no ha podido ser utilizado ya que no tiene con las llaves del mismo.

“El camión está aquí pero no está entregado oficialmente, está guardada, no tenemos llaves, no tenemos nada, está por palabras del alcalde, se nos hará entrega la entrega pero desconozco el día y hora; con este camión sería de gran beneficio para la estación”, detalló.

