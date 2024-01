Municipio se quedaría sin bomberos por falta de recursos

La Unión.- Por medio de redes sociales, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Unión emitió un comunicado para informar a la comunidad que, la falta de recursos y la ausencia de un acuerdo con la Alcaldía los obligaría a tomar medidas que afectarán directamente la eficiencia de dicha institución.

Hasta la fecha, no se ha logrado llegar a un consenso con la Alcaldía de La Unión, liderada por la alcaldesa Carmen Judit Valencia Moreno, en relación con el financiamiento y los recursos necesarios para mantener las operaciones de manera efectiva.

“En este momento se tiene programada una reunión con la alcaldía, pero no hemos llegado a un acuerdo” expresó el Comandante de Bomberos a DiariOriente.

Como resultado de esta situación crítica, se han visto obligados a reducir la capacidad operativa de la institución a partir del 16 de enero de 2024.

“Aún seguimos trabajando, la idea es que si no hemos podido llegar a un acuerdo antes del 16 de enero, lamentablemente la institución tiene que tomar esta medida drástica, y es de liquidar los trabajadores, no tener personal las 24 horas para la atención inmediata de emergencias… pero hasta el momento es una alerta que a partir del 16 tengamos que suspender el servicio de atención de emergencias inmediato, porque no vamos a contar con el dinero suficiente para mantener trabajadores en la estación las 24 horas del día” afirmó el comandante.

Además, es importante destacar que la responsabilidad primordial recaería en él la administración municipal.

“Es imperativo recordar a la comunidad que la responsabilidad primaria en situaciones de emergencia recae en el Estado a nivel municipal.”

Los bomberos concluyeron diciendo “Nos encontramos ante una situación crítica, y hacemos un llamado a la comunidad a mantenerse informada sobre los desarrollos de esta problemática. Nuestra institución ha estado comprometida con la protección y el servicio a la comunidad, y es doloroso tener que tomar estas medidas debido a la falta de apoyo necesario.”

Fuente : DiariOriente