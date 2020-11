Mecánico arregló móvil gratis a los bomberos

Itapúa.- Un inconveniente mecánico había dejado literalmente a “pata” a los bomberos voluntarios de la ciudad de Mayor Otaño, en Itapúa, ya que el carro hidrante de la compañía se fue a la “B” por culpa de un embrague roto. Los voluntarios se quedaron sin su principal herramienta de lucha para ayudar a la ciudadanía otañense en lo que hubiere lugar.

Pero ese inconveniente fue solucionado gracias a la buena voluntad y solidaridad de un mecánico de esa localidad. “Yo les admiro mucho a los bomberos, ya que ellos no reciben un sueldo por lo que hacen, ellos lo realizan voluntariamente, sin pedir nada a cambio. Entonces, cuando me enteré del problema me comuniqué con el capitán y le ofrecí mi trabajo, totalmente gratis. Así como ellos colaboran con la ciudadanía, yo también iba a aportar mi granito de arena”, he’i don Roberto Arriola a Crónica.

El karai se encargó de desmontar la caja de velocidades y lo envió a una tornería de CDE. “Le conté al dueño de la tornería que era para los bomberos y ellos también me hicieron un gran descuento, como aporte avei. Es más, hasta mis clientes comprendieron cuando les dije que íbamos a trabajar primero por el carro hidrante y después por sus vehículos y aceptaron sin problemas”, agregó don Roberto.

