Lucero es la primera maquinista de Bomberos en Guaymas

Guaymas.- Lucero Elizabeth García tiene 25 años de edad, es originaria de Guaymas, Sonora, donde se desempeña como auxiliar de maquinista y también es bombero en la Estación centro, Florencio Zaragoza.

Orgullosamente porta su uniforme de tonalidades azul, zapato negro y una gran sonrisa para hacer lo que más le gusta. Actualmente tiene el puesto de maquinista y está a cargo de turno, ya que la persona encargada del puesto salió de vacaciones.

“La verdad nunca me imaginé estar de maquinista y a cargo de un turno, cuando supe que iba a salir el encargado del puesto de vacaciones, pensé que iban a mandar a alguien con más experiencia como mi compañero, entonces un día antes llamé para preguntar a quién iban mandar, me dijeron que a nadie y yo iba a recibir el turno; en el trascurso del día iban a ver a quien me mandaban”, mencionó.

Un par de horas después, el subcomandante Miguel Campos le informó que ella se iba a quedar de maquinista y encargada de turno durante el periodo vacacional de su compañero, por lo que Lucero se llevó una gran impresión y satisfacción al tener un puesto tan importante en el lugar que, por primera vez, es ocupado por una mujer.

Fue así como el pasado 3 de agosto en punto de las 6:30 horas, Lucero se preparó para dirigirse a trabajar y cubrir el nuevo puesto temporal, consistente en la limpieza y manejo de los carros de emergencias, las estaciones y cubrir los servicios que se presentan.

“Ahora que se me dio la oportunidad me he estado capacitado constantemente, ser maquinista es checar maquinas, niveles de aceite, llantas, bombas y todo lo que lleva un carro de emergencia antes de ser utilizado para que se encuentre en buen estado al momento de un llamado, actualmente tengo dos bomberos y los voluntarios a mi cargo”, expresó.

Cuando Lucero estudiaba la preparatoria, elementos de Bomberos de Guaymas hicieron una invitación a los jóvenes para ser parte del departamento, sin pensarlo dos veces, la hoy maquinista decidió participar y aprender todo sobre el manejo de las emergencias.

Actualmente tiene ocho años en el Departamento de Bomberos y hace tres años que le dieron la base.

“Antes de tener a mi bebé hicieron un curso de maquinista y me interesó, le pregunté a mis compañeros que estaban realizando el curso que si podía hacerlo, pensé que me iban a decir que no por el simple hecho de ser mujer; pero no fue así, y me dijeron que sí podía entrar pero solo duré un tiempo ya que entonces tenía 6 meses de embarazo y cuando tuve a mi bebé me dediqué a él”, recordó.

Durante esos años, la mujer bombero continuó con sus estudios y tiempo más tarde concluyó con la Licenciatura en Educación mientras trabajaba en el departamento, de esta manera cumplió sus sueños y siguió disfrutando del trabajo que realizaba.

“Terminé mi licenciatura y estoy en el proceso de titulación, me pienso dedicar a mi profesión porque es muy punto y aparte, es algo que no me lo impide porque no interfiere en los horarios, tenemos tres días de descanso, de hecho tenía otro trabajo pero se incendiaron las maquilas y ahora espero poner en práctica mi licenciatura”, señaló.

Lucero considera que es una gran responsabilidad tener un cargo tan importante, asimismo salvar vidas, manejar un carro de emergencia es algo muy difícil y estresante algunas veces; sin embargo, es algo que disfruta hacer y que gracias al apoyo de su familia y amigos se siente tranquila al seguir escalando en la profesión de bombero.

“Cuando uno quiere y puede, muchas veces se va a desvelar y hay que echarle ganas y salir adelante, me enteré que a una mujer que también tiene un cargo en Hermosillo, le pasó un pequeño un accidente; considero que a cualquiera le puede para e incluso a los que tienen muchos años de experiencia, no estamos exentos a eso. Hay que echarle muchas ganas y la mujeres que tengan su profesión les puedo decir que luchen por sus sueños, así empecé yo y ahora estoy aquí”, concluyó.

