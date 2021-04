Los Bomberos Voluntarios pidieron al Gobierno por las vacunas

Mendoza.- Debido a los permanentes problemas ocasionados por la pandemia del coronavirus, en las últimas horas los máximos representantes de la Federación Mendocina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios llevaron a cabo una presentación ante el Gobierno provincial, pidiendo no se los deje de lado respecto a las vacunas preventivas contra el Covid-19.

Precisamente, el encargado de exponer dicho escrito ante el Ministerio de Salud a cargo de Ana María Nadal fue su presidente Oscar Sander. En él se dejan ver entre otros aspectos el pedido urgente para que las autoridades de la provincia no dejen de lado en su plan de vacunación a los bomberos/as de Mendoza, una petición que habían hecho en su momento cuando el panorama comenzó a complicarse.

En este sentido, el propio Sander tomó contacto con Sitio Andino y fue claro a la hora de hablar acerca de qué se está pidiendo concretamente. «Desde que empezó el tema de la vacunación, la Federación realizó la gestión para que seamos incluidos junto al Consejo dentro de las fuerzas de seguridad, los enfermeros y los médicos, lo que fue aceptado».

Siguiendo con el tema, el dirigente agregó. «Nos aclararon en su momento que primero iban a vacunar a los más de 70, después a los más de 60, a las otras fuerzas y recién a los bomberos», contó. Y señaló: «Hay mucha impaciencia de algunos dirigentes porque no llega la vacuna, pero no podemos decir que el Gobierno no ha hecho eco de nuestro reclamo».

Por último, Oscar Sánder comentó cómo es la situación de los voluntarios respecto a la pandemia: «Estamos en permanente peligro de contagio, porque cuando hay que ir a salvar alguna vida o los bienes uno no sabe que con qué se va a encontrar. Además cada uno no está solamente en este espacio sino que tiene su vida privada por lo que es un doble peligro», finalizó.

El dato que dieron desde la Federación es que hasta el momento los infectados por el coronavirus no exceden la decena y «no fue en el ámbito del trabajo».

Fuente y foto: www.sitioandino.com.ar