Ley de financiamiento para Bomberos de Buenos Aires

Buenos Aires.- Este jueves se conoció, mediante una publicación en el Boletín oficial, la reglamentación de la Ley 14.761 que crea un Fondo destinado al Financiamiento Operativo de las Federaciones y Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires.

Infoeme consultó al ex senador Héctor Vitale, uno de los impulsores de la normativa, quien definió a la jornada como “un día de alegría”.

El ex legislador destacó que “fue un movimiento que se inició aquí en Olavarría. Armamos el proyecto, lo presentamos. Tuvo aprobación unánime en Senadores, luego pasó a Diputados y tuvo su aprobación” dijo.

En este sentido, recordó que “fue un requerimiento que me hicieron, ni bien asumimos, tanto Alberto Peña como el Comandante Raúl Ferreira de trabajar en un proyecto para crear un fondo que diera certidumbre a los ingresos mensuales y anuales de los cuarteles de Bomberos Voluntarios dela provincia”.

La Ley se promulgó el 14 de septiembre de 2015 y se publicó el 1 de octubre pero “por motivos presupuestarios no se le dio curso o aplicación práctica” expresó Héctor Vitale.

Precisó que la norma establecía que “a través del 3% de lo recaudado en concepto del impuesto inmobiliario se creara un fondo y que este fuera administrado por la autoridad de aplicación que designara el ministerio de la Provincia, en este caso es el ministerio de Seguridad”.

Mencionó que en aquel momento “hicimos un relevamiento y había aproximadamente 250 cuarteles y más de 12.500 efectivos y estos fondos eran para asistir a las tareas que cumplen los voluntarios que son prácticamente el corazón de la defensa civil de la Provincia”.

Para el ex senador “fue un trabajo colectivo y logramos el eco de las Asociaciones de Bomberos y luego haciendo el reclamo a la administración provincial para que lo pusieran en marcha. Si no se reglamentaba no tenía efectos prácticos. Ahora se ha dado un paso final y supongo que las Asociaciones estarán al tanto para con la nueva administración provincial ir armonizando de qué manera estos fondos van a llegar a cada uno de los cuarteles” consideró.

“Es una alegría. Ahora el siguiente paso lo tienen que dar las Asociaciones y Federaciones de exigir el cumplimiento” concluyó Héctor Vitale.

