Le fracturaron el maxilar a un bombero en un incendio

Buenos Aires.- Un bombero voluntario del cuartel de Ingeniero White denunció que el pasado viernes, en ocasión de un incendio registrado en una vivienda de Villa Delfina, recibió una cobarde agresión por parte de un vecino del lugar que no pudieron identificar.

El servidor público, Marcelo Stip (30), por el impacto de un piedrazo presenta una fisura y una luxación en la zona maxilar que podría requerir una intervención quirúrgica.

«Llegamos al lugar, nos recibieron con piedras. Nos abocamos a la tarea de emergencia, a realizar la maniobra. Yo estaba encargado de armar la línea de una y media. Termino de armar, le doy la lanza a mi compañero, y cuando me agaché para terminar de acomodar, ahí recibí el golpe», describió Marcelo a Telefe Noticias.

El episodio denunciado por el bombero se produjo en inmediaciones a un inmueble de la calle Facundo Zuviría al 2900, el cual resultó con serios daños materiales.

Según fuentes consultadas, las tres dotaciones que se aproximaron al sector «no tardaron más de cinco minutos» en llegar.

De acuerdo a lo referido por Stip, tras el golpe tuvo que ser derivado a un hospital por un fuerte dolor que lo aquejaba en el centro de su rostro.

«Me mandaron a ver un especialista y este me pidió que me realice una tomografía computada para ver los pasos a seguir o si me tenía que operar. Ahora hay que esperar», comentó resignado.

Un colega de Marcelo señaló que sus compañeros sienten «congoja porque esto no fue un accidente sino un acto de cobardía» de una persona, oculta entre los vecinos, que no pudieron divisar.

En este marco, el hombre mostró preocupación porque «estos hechos de agresiones a los bomberos están dejando de ser aislados».

«La verdad que no está bueno que la gente reaccione así. En mi caso personal estoy por parte de enfermo, pero me molesta que cuando suene la sirena o haya una emergencia no poder salir porque nosotros acá venimos a eso. Formamos parte de una institución muy linda y somos una gran familia», cerró Marcelo.

