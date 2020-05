La Mutual de Bomberos Voluntarios ya tiene matrícula

Paraná.- La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero y el titular del Instituto de Promoción Cooperativas y Mutualidades, Ricardo Etchemendy, entregaron a la Federación de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos, la matrícula nacional que autoriza el funcionamiento de una Asociación Mutual.

Se trata de la Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Entre Ríos (A.M.B.V.E.R.), que fue autorizada a funcionar por Resolución del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social Nº 151 del 06/05/2020, e inscripta en el Registro Nacional de Mutualidades, bajo Matrícula Nº 361 de la provincia de Entre Ríos.

“La asociación mutual fue solicitada por bomberos, conversada con autoridades del Estado el año pasado y en esto, el instituto que conduce el Dr. Etchemendy, trabajó intensamente con su equipo para que la mutual fuera una realidad. Hoy tenemos el reconocimiento nacional y es un hecho auspicioso que estamos celebrando, porque los bomberos voluntarios de la provincia, asociándose a esta mutual, van a poder tener prestaciones y beneficios que van a ampliar este derecho”, sostuvo la ministra Rosario Romero.

“Esta Mutual fue muy demandada porque los bomberos voluntarios, si bien no son estos empleados estatales, siempre son reconocidos y asistidos por los estados en sus distintos niveles: municipales, provincial y nacional. Siempre las asociaciones compensan o complementan una labor estatal, en distintas situaciones de catástrofes los bomberos están. Tenemos cuarteles en todo Entre Ríos, que están de la mano del Estado y a propósito de la pandemia tenemos que decir que han estado trabajando intensamente con nosotros”, agregó la Ministra.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos, Sergio Landra, destacó el acompañamiento del Ipcymer, “en todo este tiempo en la tramitación de la matrícula de la mutual de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos”.

“Esta mutual nace más que nada a raíz de una necesidad, ya que la Provincia, por las propias leyes, no podía brindarle una jubilación a los Bomberos Voluntarios, porque no se aceptan pensiones o jubilaciones no contributivas y tampoco podrían brindarle la cobertura de la obra social provincial. Es por esto que en el seno de la Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios veníamos hablando el tema y la posibilidad de crear una mutual”, explicó Landra.

“Luego, tras una reunión con la ministra Romero, vimos que la creación de una mutual sería lo más conveniente. A partir de ahí, el 25 de mayo del año 2019 hicimos la asamblea constitutiva y con el acompañamiento del Ipcymer, hemos logrado tener hoy la matrícula”, sostuvo el Vicepresidente de la Federación.

“A nivel nacional, ésta es la primera mutual de bomberos voluntarios de una Federación de una provincia. Ahora veremos los pasos a seguir para poder brindarles los mejores beneficios a nuestros bomberos que día a día salen a trabajar sin esperar nada a cambio. Esta mutual nos permite algo muy importante que es crear un fondo compensador que sería destinado a una posible jubilación a los 25 años de servicio, con una determinada edad para que los bomberos puedan tener algún tipo de compensación”, subrayó Landra.

Finalmente, el presidente del Ipcymer, Ricardo Etchemendy, indicó: “Estamos muy conformes porque hemos llegado a buen puerto con los amigos bomberos voluntarios que han logrado la matricula nacional y a partir de hoy empiezan a poner en marcha toda la otra documental, con los organismos públicos”.

“Una mutual que para nosotros los entrerrianos va a ser un orgullo porque va a tratar de cumplir con algunos servicios para los bomberos voluntarios que no tienen un trabajo fijo o registrado y que tienen inconvenientes con varias cosas, tema salud, el tema de tener algún aporte jubilatorio, etc.”, manifestó Etchemendy.

“El Estado provincial está a disposición de estas organizaciones de la economía social que llevan a adelante todo un proceso en cada una de las localidades de satisfacer las necesidades de cada uno de los socios”, finalizó.

Estuvieron presentes, además, el Jefe del cuerpo activo de Bomberos de Ramírez y Presidente de la mutual, Arón Mendoza y el licenciado Carlos Cánepa, integrante del Ipcymer.