La Federación de Tierra del Fuego realizó presentación en la Fiscalía por posible retención de fondos

Tierra del Fuego.- El fin de la presentación es «Para que determinen si procede nuestro reclamo en cuanto a la responsabilidad que le cabrían a los funcionarios salientes y a los actuales en tanto no se haya respetado el espíritu de la citada ley, para que los dineros de bomberos sean volcados en equipamiento y capacitación en todos los cuarteles de la Provincia. Y que ello no conlleve una responsabilidad patrimonial de quienes no observaron dicho procedimiento».

En otro párrafo, agregan: «Esta Federación, acompañada por los presidentes de las Asociaciones que la componen y el equipo profesional (abogados y contadores) que nos asesoran, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que lo dineros tengan el fin para el que fueron normados».

Por último dicen: «Esperamos tener el visto bueno de los organismos de control, puesto que como está la situación actualmente es inexorable que si no se respetan las normas el sistema de bomberos colapsará en breve».

«Luego de operar el plazo de intimación planteado por carta documento dias atrás, hacia el Gobierno de la Provincia para que responda, cosa que no sucedió, sobre los fondos retenidos por Ley 1191 artículo 8, (50%) que deberían ser aplicados a equipamiento y capacitación y que fueron descontados a las asociaciones desde diciembre 2018, se realizó una presentación en Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas», explican en un comunicado.