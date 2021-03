Integrantes de Bomberos de Durán protestan por despidos

Durán.- Miembros del Comité de Trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Durán se declararon en huelga de hambre desde este miércoles 17, por despidos en dicha entidad.

Según Eric Anastasio, representante del Comité, 22 bomberos de Durán fueron despedidos el martes 16, supuestamente en forma intempestiva.

“Nosotros, como empleados y comité de la empresa, el motivo de la huelga es porque despidieron a personal ilegalmente. No pueden hacerlo, no hay una motivación por una falta incurrida por el personal, no hay ninguna motivación de ese tipo para que ellos puedan proceder al despido”, refirió Anastasio.

Con carteles, los bomberos despedidos reclamaron en los exteriores del cuartel 6 General Eloy Alfaro, en el kilómetro 2,5 de la vía Durán – Tambo.

Anastasio explicó que se mantendrán en la huelga hasta que reintegren a los 22 bomberos despedidos. Ellos solicitan una audiencia al alcalde Dalton Narváez para que escuche sus peticiones, pues no tienen respuestas por parte del primer jefe de la entidad, Carlos Antonio Montúfar, quien no se ha pronunciado sobre el hecho.

