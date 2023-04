Insultaron a Bomberos cuando acudieron a apagar un incendio

La dueña del lugar afectado por las llamas buscó al jefe del Cuerpo Activo, Jano Namor, expresándole que “todos los bomberos son unos reverendos hijos de p…”, aparentemente enojada por lo que se habían demorado en acudir.

Jano Namor, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, relató que “el sábado alrededor de las 17:20hs nos entra un llamado de un incendio de vivienda en Cabañas Paraíso” señalando que “estábamos en duda si eran cabañas paraísos de Mallín Ahogado, en la Villa Turismo o en el Camping del Paraíso, pero luego de distintas investigaciones supimos que era en la Subida al Piltri”.

“Tras la confirmación, salió la primera dotación en la cual iba yo como chofer y tardamos en llegar al lugar unos 20 minutos aproximadamente entre que se convocó al personal y pudimos acceder por esta subida que tiene bastante pendiente y es dificultosa para las autobombas” explicó Namor, señalando que “el lugar afectado se encuentra a varios cientos de metros de la Ruta 40 y se contó además con el apoyo del SPLIF”.

El voluntario contó que “cuando ya estábamos en el sitio, se acercó la propietaria del lugar, quien se presentó y me dice: yo a usted lo conozco por los medios, por hablar en la televisión, pero les tengo que decir algo, todos los bomberos son unos reverendos hijos de puta. Estoy esperando hace un montón y ustedes no llegaban y fueron los vecinos los que me ayudaron a apagar el incendio”.

Namor explicó que “obviamente uno entiende que para quien está sufriendo un incendio, 10 o 15 minutos es una eternidad, pero no es excusa para que falte el respeto no solo a mí, sino a toda la institución” remarcando que “somos totalmente voluntarios y no tardamos porque queramos sino que le expliqué lo que cuesta acceder con las autobombas por este tipo de caminos”. “Luego, al llegar de vuelta a la Central, todos mis compañeros estaban enojadísimos” señaló.

El voluntario remarcó que “pese a esta agresión, se llevaron a cabo las tareas de extinción del siniestro que ya habían comenzado los propietarios y vecinos del lugar” indicando que “se usó la cámara térmica con la que contamos para verificar que no quedaran puntos calientes y se procedió a tirar agua de forma preventiva sobre la estructura”.

Según explicó el jefe de Bomberos, “las cabañas están construidas totalmente de madera, están dentro del bosque, con alto riesgo para lo que puede ser un incendio interface, de los cuales ellos como propietarios del lugar y como dueños de la cabaña, tienen que saber dar la primera respuesta, tanto en incendio como si se le descompensa a alguna persona con para hacerle RCP” agregando que “los matafuegos que tenía estaban todos vencidos desde el mes de enero” circunstancia que dejaron plasmada con fotos que les sacaron. También indicó que “el calefactor por donde comenzó el fuego, no tenía la distancia necesaria de aislamiento del tiraje y llamó la atención que estuviese instalado debajo de una ventana”.

Finalmente, relató que “mientras estábamos yendo hacia el lugar, la misma mujer volvió a llamar al Cuartel, expresando el mismo insulto a quien la estaba atendiendo a través del teléfono”.

Afortunadamente, el incendio no llegó a tomar proporciones y solo afectó un 10% de la estructura de esta cabaña destinada para alquiler turístico.

Fuente: www.red43.com.ar