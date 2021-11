Indignación porque los bomberos se quedaron sin autobombas

Salta.- Una gran indignación provocó ayer en la comunidad de Metán una noticia relacionada al funcionamiento del cuartel de bomberos voluntarios que ya viene desde hace tiempo con diversos inconvenientes, tantos institucionales como operativos.

Es que ahora los bomberos voluntarios del cuartel Posta de Yatasto se quedaron sin autobombas y sin móvil para desplazarse en caso de incendios o siniestros viales, con lo cual su capacidad operativa es prácticamente nula.

A tal punto llegó la indignación de los voluntarios que colocaron carteles sobre las unidades, a modo de protesta, que indicaban «fuera de servicio», en las colapsadas instalaciones donde también hay otras unidades que están estropeadas y sin operatividad.

Falta de todo

«Nos falta de todo y la comisión directiva no se hace responsable. Tampoco tenemos conocimiento sobre la convocatoria a asamblea porque la parte administrativa tiene muchas irregularidades. A esto se suma que si no se presenta la documentación y las rendiciones en la prórroga que se otorgó, no vamos a percibir los subsidios nacionales», dijo un bombero ayer a El Tribuno.

Las dos autobombas pequeñas que posee la institución y una camioneta sufrieron desperfectos mecánicos, por lo que los bomberos dijeron que van a salir a pedir ayuda a la comunidad para tratar de repararlos.

Crisis institucional

El bombero Néstor Lamas desde hace cuatro meses está a cargo en forma interina del cuerpo activo de los voluntarios metanenses en reemplazo de Hugo Díaz, quien fue denunciado por violencia de género y abuso sexual simple por una aspirante.

Lamas reconoció que a los bomberos les falta de todo y que tienen equipamiento vencido. Sin embargo, destacó el trabajo y esfuerzo diario de los que integran el cuartel.

Los voluntarios metanenses cuentan con dos autobombas, un Volvo de 1.600 litros y un Ford con capacidad para 1.100 litros de agua. También tienen una cisterna de 8.000 litros que estaba en reparación.

Actualmente hay un listado de 32 bomberos voluntarios, pero los que están siempre prestos y vienen trabajando son 12. Por su parte, el cuestionado, Miguel Morales, en una nota que dio a un noticiero televisivo local, aseguró que ya no preside ni pertenece a la comisión directiva.

«Nosotros recibimos una intimación por parte de Personas Jurídicas porque se debían tres años de balances. Pero ya nos pusimos al día y por eso muestro la documentación con el sello de recibido», dijo Morales. Sin embargo, la comisión directiva viene cometiendo una serie de irregularidades que son de público conocimiento en Metán.

