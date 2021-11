Indignación por demoras en la atención de un bombero en Sanatorio

Buenos Aires.- En la tarde del lunes un bombero voluntario del Cuartel Central de Quilmes requirió atención médica y debió ser trasladado en una ambulancia de la institución al Sanatorio Modelo, ubicado en Av. Andrés Baranda y La Rioja. Sin embargo, al llegar a la guardia le demoraron el ingreso, lo que despertó indignación en la entidad.

La víctima, de 43 años, tiene antecedentes cardíacos por un pre infarto sufrido meses atrás y se atiende normalmente en el mencionado nosocomio. De hecho, explicaron allegados al bombero, tiene toda su historia clínica en La Modelo. Fue por eso que ante el llamado desesperado de su esposa al Cuartel pidiendo ayuda porque estaba tirado en el suelo de la casa sin poder levantarse, sus compañeros fueron rápidamente a buscarlo en una unidad de traslado de la institución.

En diálogo con InfoQuilmes, el presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Quilmes, Alejandro Pascual, explicó que su compañero estuvo “media hora esperando porque no dejaban entrar a la ambulancia en la Guardia. Nos llama la atención porque él tiene obra social, respaldo institucional, ¿cómo no lo van a atender? Y no a él por ser bombero, sino a cualquier ciudadano de Quilmes que necesite atención médica urgente”.

Señaló además que “no es la primera vez que pasa esto. Hemos ido a hablar y la idea es volver para preguntar cuál es el problema o impedimento. Si es la obra social, el muchacho tenía IOMA; si el problema es otro, que primero lo atiendan y luego se resuelve: es un establecimiento médico”, remarcó Pascual.

Y agregó: “A mi me extraña que el Sanatorio con el cual hemos colaborado muchísimo desde sus inicios, capacitando gente incluso, le haya hecho esto a bomberos. Fundamentalmente queremos saber cuál es el problema. Bomberos siempre responde por su gente, si es un problema económico que lo atiendan y luego nos haremos cargo”.

