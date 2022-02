Incendios en Corrientes: detenidos y bomberos amenazados

Corrientes.- Un grupo de bomberos que combatían el fuego en la zona de San Miguel, ciudad de Corrientes, fueron amenazados ayer con armas blancas por terceros y tuvieron que replegarse para preservar su integridad física.

El hecho fue confirmado por el jefe de Operaciones de Defensa Civil de la Provincia, Orlando Bertoni, quien relató: «Integrantes de una cuadrilla de bomberos casi fueron agredidos con arma blanca en la zona rural de San Miguel».

«Los bomberos se tuvieron que replegar para evitar la agresión, en medio de un combate contra las llamas. La rápida intervención de la Policía impidió que la situación fuera peor», informó. «No hubo lesionados pero fue una amenaza muy seria», añadió.

El funcionario no precisó la causa que motivó la amenaza. No obstante, ello no evita la indignación que provoca este hecho, en momentos en los que los bomberos combaten los incendios que azotan a la provincia. El hecho está «en etapa de investigación» y se reforzó la guardia en la zona para garantizar la seguridad de los agentes que trabajan en el lugar.