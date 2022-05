Hace 15 años que apagan incendios y no tienen un carro bombero

El 25 de abril cumplieron 15 años de existencia como grupo voluntario de bomberos Rescate Urbano. Tienen personería jurídica, una estación prestada, muchas ganas de servir, pero le falta lo más elemental: un carro bombero.

Rescate Urbano además tiene instructores, personal con especialidad de búsqueda en selva, operaciones aéreas, enfermería, rescate vehicular, salvamento acuático, materiales peligrosos, estructuras colapsadas, etc.

En 2012 obtuvieron su personería jurídica. En 2019, luego de tocar puertas y más por amistad que por otras razones, dice Hugo Vargas, uno de los fundadores, tuvieron apoyo del subalcalde de la Villa Primero Mayo, cuando consiguieron su primer vehículo, tipo minubús. «Eso nos impulsó a trabajar 24/7, luego tuvimos una chata donada por una fundación, que vio nuestro trabajo en la Chiquitania, apenas con un tanque de mil litros», dijo Vargas.

Por otra amistad lograron una camioneta de Bienes Incautados, inicialmente por tres meses, pero se quedó con ellos hasta hoy; actualmente trabajan con el vehículo tipo minibús y la camioneta que acarrea el tanque de mil litros de agua, y con esto atienden de forma permanente las emergencias en las tres ciudadelas, y también en las provincias cuando se requiere.

El año pasado, en abril, por su mes aniversario, iniciaron una campaña para comprar su primer carro bombero, pero no hubo mucho apoyo. «Nos prestaron el camión que teníamos que comprar en seis meses, solo reunimos tres mil dólares entre la Bomberotón y las latas. Normalmente un carro de esos cuesta 250 mil dólares, pero este lo estaba vendiendo el propietario en 80 mil», compartió Vargas.

También reconoció que hay dificultades con la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional, que podrían asignarles algún carro bombero. «Estoy solicitando a Bienes Incautados un camión para adaptar una bomba que compramos en tres mil dólares. La Alcaldía nos da un ambiente, la Gobernación nos asigna herramientas, pero la ayuda llega hasta ahí. No hay un apoyo mayor», aseveró.

Uno de los mayores problemas son las leyes nacionales, que obstaculizan donaciones del extranjero, ya que «indican que los camiones bomberos no deben tener más de diez años de antigüedad, entonces los camiones que donan en otros países no pueden ingresar porque sobrepasan los diez años y, además, para que ingresen es con dinero. Y lo poco que tengo en la estación es para mantenimiento correctivo preventivo y combustible de vehículos, equipamiento, etc. porque los equipos que tenemos son de segunda mano, los remendamos porque son artículos caros», dijo.

Vargas lamentó que no exista una cultura consolidada de responsabilidad empresarial, de asignar recursos para adquirir el camión, para hacer gastos de mantenimiento y contribuir a un trabajo que es voluntario, pero que requiere de mínimas condiciones.

«Nosotros generamos recursos con capacitaciones en empresas, pero es mínimo lo que ingresa; también vamos a las avenidas y pedimos con una lata. Tenemos que buscarnos todo solos para tener las condiciones mínimas para atender emergencias. Solo asignan recursos a los bomberos de la Policía», explicó.

Fuente: eldeber.com.bo