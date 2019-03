Fueron desafectados los bomberos de Concepción

Misiones.- La entidad que nuclea a las asociaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia es la Federación Misionera (FMBV), presidida por Waldemar Laumann, quien explicó que hace tres años desafectaron por irregularidades administrativas a los de Concepción de la Sierra.

En una entrevista con PRIMERA EDICIÓN Laumann indicó que el motivo principal fue “el incumplimiento de sus obligaciones con Personas Jurídicas. Ellos hace como ocho años que están atrasados con los balances y ejercicios económicos anuales que son obligatorios para las entidades. No cumplen con lo que exige la Federación y, por ende, nuestro departamento Jurídico resolvió que debíamos desafectarlos”.

Siguió detallando que la resolución se tomó porque “en primer lugar la cuota social de ellos sigue creciendo, acumulándose y puede ocurrir que el día de mañana asuma otra comisión y no sabrá cómo solucionar ese tema de la deuda. Y en segundo lugar porque los subsidios nacionales, los últimos que ellos recibieron, no fueron rendidos ni en tiempo ni en forma y entonces no pueden seguir recibiéndolos”.

Fines específicos

Laumann aclaró que la ayuda nacional que debe girarse a las entidades de primer grado son para fines específicos, no pueden ser utilizados para comprar una heladera o un televisor, sino para adquirir elementos de protección personal, de lucha contra incendio o “para comprar materiales con fines edilicios hasta un 60% del valor del subsidio percibido, siempre y cuando tengan título de propiedad y los planos de la construcción aprobados por el municipio. Esos son requisitos obligatorios no es un invento de la Federación”.

El presidente de la FMBV aclaró que “el mal destino o utilización de los fondos, es decir si no fueron aplicados en tal o cual cosa, es una cuestión de la Dirección Nacional de Bomberos que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, que es el órgano de contralor. La Federación no tiene nada que ver con la parte económica pero lo que sí exigimos es el cumplimiento con las obligaciones con Personas Jurídicas, que todos los años se realice la rendición de los balance, la renovación de autoridades y/o reelección, porque tienen que estar echos los pasos para tener continuidad dentro de la estructura de la Federación Misionera de Bomberos”.

Cómo revertir la situación

Consultado si tenía conocimiento sobre si en Concepción de la Sierra estaban funcionando los bomberos, Laumann dijo que “ellos deben tener bomberos voluntarios, porque hay gente que viene trabajando hace años, pero quedaron fuera del sistema provincial y nacional de capacitación, porque no hay forma de capacitarse por fuera de la estructura. Ellos deben tener Bomberos pero no se actualizaron y deben ser los últimos que quedan y están tratando de volver a poner en orden todo”.

A modo explicativo sobre el funcionamiento, Laumann dijo que “el cuerpo activo es una cosa y los directivos es otra, pero deben trabajar juntos como un engranaje para que todo funcione como debe ser“. “Ellos se ve que tuvieron cortocircuitos entre cuerpo activo y directivos y, por lo que sabemos, hay un bombero que está reclamando -y por ley puede hacerlo en Personas Jurídicas- que esa entidad nombre un delegado normalizador por el término de ocho, diez o doce meses hasta que ponga todo en condiciones y convoque a asamblea, como dicen los estatutos. Pero eso deberían hacerlo los socios que quedaron ante Personas Jurídicas”, adujo.

Laumann reconoció que lo contactaron desde Concepción: “Fueron personas con muchas ganas de retomar la Asociación y les explicamos qué deben hacer. La presidenta que estaba vino incluso a hablar con la Federación, se interesó pero finalmente no cumplió nada y después de eso se los desafectó”.

Antecedente

En el año 2012 la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios (FMBV) impulsó la regularización de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Concepción de la Sierra, organizándose un grupo de vecinos para conformar una Comisión Directiva y abocarse a esa tarea.

Dicha Comisión efectuó un llamado a la población para colaborar, recibiéndose en forma inmediata la adhesión de los vecinos y empresas de la localidad.

Allí se creó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, cuyos integrantes comenzaron a recibir capacitación por parte de la FMBV, gestionaron la regularización ante la Dirección de Personas Jurídicas, DGR, AFIP y Ministerio de Seguridad de la Nación, para obtener los subsidios que se otorgan a quienes tengan regularizada la situación legal y cumplan la función.

Incluso, de acuerdo a la información a la que accedió PRIMERA EDICIÓN, gestionaron un subsidio ante el Gobierno de la Provincia con el que adquirieron una autobomba usada, en optimas condiciones. El 9 de marzo de 2014 se realizó una asamblea en la que esa primera comisión cesó, eligiéndose una nueva, la que hasta la fecha no convocó a los socios para rendirles cuentas de los sucesivos ejercicios, en los que se incluyen subsidios del Gobierno nacional.

En 2018, la FMBV desafectó a dicha Asociación por no ajustar su accionar a la normativa vigente, mantener pendiente de rendición subsidios recibidos y deuda ante esa Federación.

La anterior Comisión había iniciado los trámites ante el Estado Nacional, para obtener la donación de unas instalaciones en desuso por parte de Gendarmería Nacional.

Incluso la comuna había cedido un terreno que, por las gestiones mencionadas que acompañara el intendente municipal, y la necesidad de construir viviendas, fue devuelto. Ello motivó que el presidente de la Asociación radicara una denuncia por “usurpación” ante el Juzgado de Instrucción 4 de Apóstoles el que, conforme a los testimonios aportados y otros antecedentes, desestimó las actuaciones.

Actualmente se observan vehículos abandonados frente al local en donde funcionara el Cuerpo de bomberos.

Fuente y foto: primeraedicion.com.ar