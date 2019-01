Escándalo por irregularidades en de bomberos Palmira

Mendoza.- Escándalo en Palmira por irregularidades en el cuartel de bomberos. Un escándalo se desató en el Este de Mendoza porque el cuerpo activo de Bomberos Voluntarios Palmira y la comisión directiva del cuartel se acusan mutuamente de serias irregularidades.

Los bomberos dicen que la comisión no ha rendido cuentas y que por eso se han perdido subsidios y hasta dos donaciones de autobombas importadas que tienen un valor de más de $2 millones cada una.

Sostienen que la falta de rendiciones es millonaria y las desprolijidades administrativas tienen en jaque legal a la institución. También aseguran que los bomberos están trabajando sin seguro ni ART.

Desde la comisión, por su parte, se acusa al jefe del cuerpo activo de querer conformar un consejo directivo a su medida y aseguraron que lo expulsarán junto con los bomberos que le respondan.

Mientras tanto la situación del cuartel, tanto en movilidad como en infraestructura es, al menos, muy pobre.

Desde la Federación de Bomberos Voluntarios de Mendoza se indicó que no tienen poder para controlar la situación administrativa y contable de la institución, pero reconocieron que la situación del cuartel es preocupante “y ha sido así, históricamente”.

Es cierto lo que dice Oscar Sander, presidente de la Federación. Bomberos Voluntarios Palmira casi siempre ha vivido en crisis. “Es el primer cuartel de bomberos de Mendoza. Pero sus falencias siempre han sido así”, dijo.

El jefe del cuerpo activo (la comisión dice que no está nombrado formalmente) es Juan Pablo Jofré, un hombre que antes prestaba servicios en Bomberos Voluntarios de Maipú. Detrás de él se agrupa la mayoría de los 18 bomberos voluntarios que tiene Palmira.

Hoy Palmira tiene un único móvil en funcionamiento: un Ford 4.000 modelo 95. Hay un Unimog en el taller esperando que se complete su reparación, una Toyota Hilux 98 que aguarda dinero para comprar repuestos, una combi Tránsit sin ningún equipamiento y un camión Dodge 75 desarmado.

Los bomberos dicen que, a la falta de movilidades evidente, se suma que no tienen equipos para trabajar en accidentes, no tienen seguro ni ART, el estado del cuartel es muy malo y hasta la alimentación para el personal que está de guardia es pobre y a veces nula.

Además sostienen que la Comisión Directiva no explica cómo maneja la partida mensual que recibe de la Municipalidad de San Martín (un promedio de $70.000) y que es el único sustento económico de la institución, ya que desde hace varios años Palmira no recibe los aportes del Estado Nacional. Según los bomberos, esta falta de subsidio nacional, se debe a que no se han presentado las rendiciones correspondientes.

Además sostienen que en 2014 la comisión (la misma actual) intentó regularizar la situación de la institución en la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza, pero el expediente quedó archivado desde ese momento y que hubo algún otro intento en San Martín, pero tampoco se normalizó la situación y, por ende, dicen que la comisión actual no tiene aval para Personas Jurídicas.

Lucas Cáceres es el presidente de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios Palmira. A las consultas realizados por este medio, respondió que las denuncias están hechas por “un grupo que tengo ahí adentro que no pertenece al cuerpo y que quieren armar conflictos”.

Sostuvo que “tenemos un certificado de operatividad y la falta de documentación que ellos dicen, ya la estamos gestionando”.

También subrayó que “somos asociación sin fines de lucro y subsistimos con una tasa municipal, no somos una empresa” y acotó que “nosotros hemos rendido todos los subsidios”.

Además advirtió que “Nación no ha bajado los subsidios a todos los cuarteles por razones políticas”.

Oscar Sander, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Mendoza, dijo que el cuartel de Palmira “está funcionando dentro de sus posibilidades, que no son muchas”.

Con respecto a la situación administrativa y financiera del cuartel, dijo que “yo desconozco la situación. Los cuarteles son autónomos pero, a nivel provincial, no han presentado ninguna rendición, no han presentado nada”.

Con respecto a los subsidios nacionales, dijo que “algunos cuarteles recibieron el subsidio 2017 en 2018 y otros están esperando recibirlos en enero, según una promesa que se realizó hace un tiempo. Creo que Palmira no lo ha cobrado”.

Además dijo que las dificultades operativas del cuartel de Palmira “siempre han sido las mismas, históricamente”.

Fuente y foto: www.diariouno.com.ar