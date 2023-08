Entregan 2 nuevas unidades para los bomberos de Aguascalientes

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, reconoció la importante labor que realizan los bomberos, al presidir la ceremonia en conmemoración a esta noble profesión.

“Gracias a su valentía, entrega y gran corazón todos los días se salvan vidas; las emergencias no tienen día ni hora, pero los bomberos tienen un amor sin límites porque tienen una gran vocación de servicio y arriesgan su vida por los demás, y no solo por la gente que aman, sino también por aquellos que no conocen”, les dijo la gobernadora.

En el marco del evento, Tere Jiménez entregó seis reconocimientos a bomberos por sus acciones heroicas y años de servicio, además de un camión cisterna y una Unidad de Rescate Urbano completamente equipada, que facilitarán sus labores para seguir salvando vidas.

En su intervención, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Manuel Alonso García, señaló que el Cuerpo de Bomberos cuenta con integrantes que tienen una formación profesional y entrenamiento continuo, por lo que reconoció tanto al personal como a sus familiares por el apoyo que a diario brindan a la ciudadanía, así como el esfuerzo y sacrificio que realizan en el desempeño de sus labores.

