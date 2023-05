El único bombero no vidente de Argentina dio una charla en Trenque Lauquen

Buenos Aires.- El sábado pasado, tuvo lugar en la ciudad de Trenque Lauquen una charla taller denominada ‘Sin barreras para ayudar en la emergencia’, que estuvo a cargo de Julio César Pérez, único bombero no vidente del país. Previamente, se dio una capacitación para integrantes de la dirección Defensa Civil de la Región XI.

Pérez coordina el área de Comunicaciones y Meteorología de Bomberos Voluntarios de Macachín, integró la dirección de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires y es cofundador del Sistema de Alertas Tempranas.

La actividad se dio en el Centro Cívico y contó con la organización de Defensa Civil municipal, con el apoyo de la dirección para Personas con Discapacidad, y la participación de integrantes de los grupos de Bastones Verdes y Blancos, informó Data Trenque.

En la oportunidad, el bombero Julio César Pérez contó su experiencia y marcó que ser no vidente no fue impedimento para hacer lo que se propuso en su vida. Además, repasó las acciones que llevó adelante, desde su formación en escuelas públicas a las cuales asistió, su aprendizaje en el manejo de las comunicaciones con equipos que no estaban adaptados a su condición, y su colaboración como ayudante de operadores de torre en el aeropuerto de Santa Rosa, La Pampa, en plena guerra de Malvinas.

Pérez mencionó también sus charlas con radioaficionados del país, sus trabajos en la dirección de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, específicamente en el Área de Meteorología, donde fue coautor del sistema de Alerta Temprana que en la actualidad trabaja sobre fenómenos climatológicos que pueden afectar la región.

A su vez, el bombero dio un mensaje de aliento, de superación y metas cumplidas. Ante la pregunta de “¿cómo lo hiciste, Julio?”, él respondió “viví, me dediqué a vivir”.

Fuente y foto: www.presentenoticias.com