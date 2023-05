Bomberos repudió detención de voluntario por parte de Carabineros

Talca.- A través de una declaración pública y una intervención en los medios de comunicación, el directorio del Cuerpo de Bomberos de Talca y del Consejo Regional de Bomberos, coincidieron en rechazar los hechos ocurridos el fin de semana pasado en la capital regional y que se tradujeron en la detención de un voluntario de esta institución por parte de personal de Carabineros.

¿Cuál es la versión de Bomberos de Talca?

El comunicado oficial señala lo siguiente:

«El Cuerpo de Bomberos de Talca, como institución colegiada y luego de reunir los antecedentes suficientes al respecto, se hace un deber el de informar a la ciudadanía en general, los siguientes hechos registrados en la madrugada del día domingo 21 de mayo y que involucra a personal de Carabineros dependiente de la Tenencia Carlos Trupp, quienes realizan un trato vejatorio y denigrante al Inspector del Departamento de Investigación de Incendios de nuestra institución, en las siguientes circunstancias:

El día domingo 21 de mayo a las 03,31 hrs. se despachó a la 7ª Cía. de Bomberos al sector Bicentenario por incendio de un carro de comida ubicado en calles 21 norte con 22 oriente. El propietario del vehículo afectado solicitó que el Cuerpo de Bomberos realizara la investigación del siniestro para determinar el origen del mismo, por lo que concurrió hasta el lugar el Inspector del Departamento de Investigación de Incendios, don Francisco Sepúlveda Sepúlveda, a cumplir con su deber voluntario y quien tiene además una trayectoria intachable como tal, que alcanza una data de casi 10 años, siendo además Perito Certificado en la Investigación de Incendios por Instructores de la NFPA (National Fire Protection Association), como también por asociaciones internacionales especialistas en Incendios provocados, y quien es -además- Integrante de la Mesa Técnica del Ministerio Público en la Prevención e Investigación de Incendios Forestales.

Al llegar al lugar el citado Inspector, Carabineros le informa que esperaban la llegada del LABOCAR (Laboratorio de Criminalística de Carabineros), por lo que inició sus labores investigativas dado que en la mayoría de estas acciones se realiza un trabajo en conjunto de Bomberos y LABOCAR; sin embargo, transcurridos 30 minutos aproximadamente el Suboficial David Valenzuela baja del carro policial y prepotentemente le indica que si no se retira lo llevará detenido, en un trato irrespetuoso frente a Bomberos y testigos civiles, entre ellos el propietario del food truck siniestrado, para finalmente proceder a llevarlo detenido hasta la Tenencia Carlos Trupp, bajo acusación de interferir en la investigación de LABOCAR y que sería pasado a control de detención. Cabe mencionar que al citado Inspector nunca se le leyeron sus derechos al momento de su detención.

En el recinto policial, el Inspector fue ingresado a calabozo con su uniforme de Bombero, recibiendo mal trato verbal y burlas por parte de algunos funcionarios de Carabineros, principalmente del Suboficial David Valenzuela.

Los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Talca, corporación de servicio público y de primera respuesta ante las emergencias por incendios, elementos químicos, rescate vehicular o de personas atrapadas en estructuras colapsadas, con una ininterrumpida trayectoria de 152 años de auxilio directo a la comunidad y como la

institución con mejor evaluación por la opinión pública, nos sentimos menoscabados, vilipendiados y ofendidos ante este trato irrespetuoso y fuera de todo contexto por parte de algunos funcionarios de Carabineros de la dotación de la Tenencia Carlos Trupp en contra

de nuestro Inspector Francisco Sepúlveda Sepúlveda, solidarizando además institucionalmente con el Voluntario afectado.

El Cuerpo de Bomberos de Talca CONDENA Y RECHAZA CATEGÓRICA

Y ENÉRGICAMENTE todo tipo de abuso, maltrato o discriminación en contra de cualquier Bombero o Bombera que sufra en un procedimiento de emergencia, cualquiera que sea la clase o naturaleza de éste.

Hacemos un llamado, al alto mando de Carabineros, a reiterar en su

personal, la comprensión, disposición y mutua cooperación que en forma permanente debe primar entre ambas instituciones durante el desarrollo y cumplimiento de nuestras labores al servicio de la comunidad. NO BUSCAMOS PRIVILEGIOS NI ESTAMOS SOBRE LA LEY, BUSCAMOS RESPETO.

Finalmente, el Cuerpo de Bomberos de Talca se reserva el derecho de ejercer todas las acciones legales que estime conveniente contra aquellos funcionarios involucrados en estos inaceptables hechos».

¿Qué dijeron los altos mandos de Bomberos?

Roberto Castillo, Vicesuperintendente del Cuerpo de Bomberos de Talca, afirmó que «es un hecho aislado y puntual. Se ha hecho la denuncia y estamos esperando la respuesta para ejercer lso pasos a seguir. Esto fue todo un procedimiento irregular».

¿Qué comentó el voluntario afectado?

Francisco Sepúlveda sostuvo que «un oficial muy poco amigable me dijo que me iba preso a la buena o a la mala. Yo tomé contacto conla central de alarmas para comunicar que me iba detenido. Yo guardé silencio. No fui agredido. Llegando al cuartel de Carabineros me trataron de quitar el uniforme. Yo me negué y me pasaron la paleta detectora de metales. Estaba con mis pantalones abajo y con la chaqueta abierta. Pasé más de una hora y media en el calabozo. Me sacaron del lugar cerca de las 8 de la mañana. Creo que fue una acción muy prepotente. No se conversó nada. Mi familia estaba muy preocupada. Me liberaron previamente a calificar mi calida de perito en investigación de incendios».

¿Qué explicó el primer comandante de Bombeos de Talca?

«Quiero expresar mi más enérgico rechazo. Es una situación lamentable. Nos reservamos el derecho para todas las posibles acciones legales. Es repudiable. Hacer sacarse la ropa a un bombero para saber si puede hacerle daño a los demás es muy negativo. Veremos qué decide finalmente nuestro directorio general».

¿Qué señalaron desde el Consejo Regional de Bomberos?

Álvaro Garrido, presidente del Consejo Regional de Bomberos, coincidió con el directorio del Cuerpo de Bomberos de Talca respecto al incidente, señalando que «el voluntario fue detenido a pesar de que se identificó como bomberos. Esperamos que estos problemas se solucionen vía la conversación y el diálogo. En forma constante nos estamos encontrando en las emergencias y tenemos que trabajar a la par en favor de nuestros vecinos. Estamos abiertos al diálogo para aclarar lo que ocurrió y llegar a un buen consenso. Somos todos parte de la red de emergencia y nos debemos a la comunidad».

¿Qué respondieron desde Carabineros?

A través de Comunicaciones de la Jefatura de la Séptima Zona Maule de Carabineros se emitió el siguiente comunicado: «Con respecto a los hechos ocurridos el fin de semana recién pasado en Talca y en que se detuvo a un bombero, se informa que el procedimiento está ajustado a derecho y los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público».