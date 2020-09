Devastador incendio consume por completo instalaciones de Cobadu

Zamora.- Un incendio en la empresa zamorana Cobadu se declaraba minutos después de las once de la noche. Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones del parque de bomberos de Zamora, Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional. Por el momento se desconoce el origen de las llamas, pero tal y como indican las primeras informaciones, las llamas se originaron en una de las naves de almacenamiento.

Efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y la Policía Nacional acudieron al lugar de los hechos para regular el tráfico ante el voraz avance de las llamas y la enorme expectación generada, con decenas de coches aparcados en los alrededores. El incendio se originaba en una nave de almacenamiento de pacas de la fábrica zamorana de Cobadu muy próxima a los depósitos de combustible.

Las llamas calcinaban seis naves de las instalaciones de Cobadu las cuales albergaban pacas de alfalfa. La combustión provocaba varias explosiones que generaron que el avance de las llamas fuese aún más virulento. Los medios de extinción se desplazaron en masa desde la capital al lugar de los hechos para tratar de frenar el avance de las llamas.

Las primeras informaciones indican que el fuego no contempla un origen intencionado ya que en esta franja horaria no se encuentra personal en las instalaciones. Sin embargo, la causa más probable, aunque de momento se trata de suposiciones, puede ser la fermentación de la alfalfa debido al almacenamiento de las pacas aún con relativa humedad.

No obstante, fuentes de Cobadu explicaban a zamora24horas que lo más importante es que no ha habido que lamentar daños personales y que dentro de la gravedad del incendio las llamas no han afectado a zonas de la fábrica, ya que el fuego logró acotarse en las naves de acopio de materiales.

