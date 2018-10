Denuncian que se incumple el mínimo de bomberos por guardia

BADAJOZ.- Ni en la época de riesgo extremo de incendios se han cumplido todos los días los mínimos de efectivos por guardia». La denuncian la hacen los representantes sindicales de los bomberos del parque municipal, que alertan de que esta situación se viene repitiendo «de manera sistemática» desde el verano.

El reglamento interno recoge que debe haber como mínimo 10 bomberos y un telefonista en cada guardia, pero según Ismael Reja y Carlos Agama, delegados sindicales, ni se cumple este requisito ni tampoco que haya un jefe de equipo y otro de dotación en cada turno. La falta de efectivos es un «riesgo» tanto para la seguridad de los ciudadanos como para su propia integridad física. En este sentido, citaron como ejemplo la intervención la madrugada del pasado 3 de octubre en un incendio en un bloque de pisos de la calle Argüello Carvajal, en San Fernando. «Ese día estábamos ocho bomberos y un telefonista y eso supuso que la gente tuvo que esperar más tiempo para ser rescatada», argumentaron.

Los bomberos aseguran que el sistema de respuesta, a través del que se incorporan efectivos que no están de guardia si ocurre una emergencia, no se habilitó para cubrir las bajas que haya en los turnos diarios, sino para que la ciudad no se quedase desatendida durante esa intervención, por lo que activarlo cuando hay poco personal «no es la solución».

Los sindicatos recordaron que los bomberos ampliaron sus horas de servicio al año para que se pudieran cubrir los mínimos y acusaron al ayuntamiento de «no cumplir» con su parte.

En este sentido, los representantes sindicales criticaron que se «venda» que con la Oferta de Empleo Público se van a cubrir diez plazas, cuando «ya están cubiertas por interinos», por lo que lo único que se harán es que las tengas en propiedad, pero no se aumentará la plantilla del parque. Según sus datos, ahora mismo la conforman 64 profesionales, de los que 54 son bomberos en intervenciones. También reclaman que se complete la escala de mandos para que en todas las guardias haya jefe de equipo y de dotación.

El colectivo defiende que el problema de la falta de personal no se resolverá hasta que se incorporen al servicio al menos 15 efectivos más. De hecho, advierten que entre el 2020 y el 2022 se jubilarán entre 10 y 12 compañeros, por lo que si «vuelve a haber falta de previsión» por parte del ayuntamiento, se repetirá la situación. Por ello, no descartan movilizarse de nuevo si no se toman medidas.

Fuente y foto: www.elperiodicoextremadura.com