Denuncian presuntas irregularidades financieras en Cuerpo de Bomberos

Los Ángeles.- En un reportaje televisado, voluntarios de Bomberos de distintas regiones denunciaron presuntas irregularidades en el manejo del dinero al interior de la institución.

Una de las unidades mencionadas fue el Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles, en el cual ex voluntarios piden transparentar la situación que evidencia una auditoría realizada en 2017, que arroja distintos hallazgos y debilidades en la gestión del dinero.

La denuncia fue realizada por Patricio López, ex director del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles, quien asegura fue expulsado de manera arbitraria de la institución al momento de pretender transparentar la situación ante el Ministerio Público.

López, explicó que “cuando se nos hizo llegar esta auditoría se nos pidió que por favor no se hiciera público porque era algo muy delicado. Sin embargo, como directorio, llegamos al acuerdo de realizar una investigación como correspondía para tener todos los antecedentes. Lo que a mí no me cabía en la cabeza era porqué hacíamos tantas reuniones, hasta las 12 de la noche, si no se avanzaba en nada. Al parecer no les convenía aclarar las cosas”.

El informe de auditoría realizado por el contralor interno Juan Leal Gutiérrez, fue firmado, en ese entonces, por el secretario nacional Raúl Bustos Zavala y por el presidente nacional Miguel Reyes Núñez. El documento muestra hallazgos y debilidades como “efectuar rendiciones del mismo documento dos veces, no tener respaldo fidedigno para avalar una gran cantidad de egresos, un abuso de confianza al otorgar un préstamo que nunca fue devuelto de acuerdo a lo pactado y pagar bonos de producción no autorizados”.

Héctor Rivera, ex comandante del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles, sostuvo que “esa auditoría dejó ver muchas irregularidades, y eso hasta el día de hoy no ha sido transparentado. Aún no sabemos cómo se justificó esta doble rendición ni cómo se subsanaron esas falencias, entonces la duda que aún tenemos es si aún sigue pasando eso. Hay una tremenda falta de transparencia, porque las reuniones de directorio general deberían ser conocidas por todo el voluntariado, pero resulta que se manejan bajo siete llaves”.

En cuanto a esa falta de comunicación, el ex director aseguró que “el Directorio General no ha exigido una transparencia hacia todos los voluntarios como corresponde. Yo no estoy diciendo que alguien se esté quedando con la plata, tengo mi convicción personal respecto a eso, pero yo me remito a lo que está escrito y ahí no hay ninguna mentira”.

Otra situación que se dio a conocer en el reportaje fueron políticas que buscan silenciar a voluntarios que piden más transparencia. Sobre esto, Rivera comentó que “posterior a la auditoría, uno de los directores pidió por oficio al Directorio General el informe depurado de la auditoría, y cuál iba a ser el procedimiento para quienes fuesen responsables. Eso jamás se hizo e incluso fue increpado, a través de actas de directorio, por pedir tantas explicaciones”.

En la misma línea, el vicepresidente regional de Bomberos de Chile, Mario Guzmán señaló, “hasta el momento la información que nos han entregado es que hubo errores administrativos, y si realmente fue así hay que reconocerlo. El error quizás fue firmar la rendición y no haberla revisado bien antes”.

Por su parte, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles, Javier Aránguiz, sostuvo que “fueron errores, afortunadamente no hubo fuga de dinero”. La autoridad aseguró que prepararán una declaración pública explicando la situación.

