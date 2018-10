Denuncian a bombero por acosar a sus compañeras

Buenos Aires.- Una mujer presentó una denuncia judicial por acoso contra un bombero del cuartel de Bomberos Voluntarios de J.M. Gutiérrez, en Berazategui. La presentación se tramita en la Fiscalía número 8 de Quilmes, a cargo del Doctor. Rugieri.

Según consta en el expediente, la acusación es por “acoso simple”, es decir por manoseos. Según pudo saber este medio, en los próximos días podrían incorporarse a la causa el testimonio de otras mujeres, quienes aseguran haber sufrido situaciones similares por parte del acusado.

En diálogo con PeriódicoElProgreso.com, la víctima (de quien reservaremos su identidad) contó que el hecho denunciado ocurrió a fines de junio de este año. “Me encuadro con él y lo saludo con un beso en la mejilla. Él me toca la nalga y yo reacciono mal, porque no me gustó y hago un informe”, contó la vícitma.

“El oficial de servicio en ese momento me dijo que no me acerque”, dijo la víctima, quien sintió que se la culpaba a ella por lo ocurrido. Además, agregó que luego conoció testimonios de otras víctimas, que no quisieron denunciar porque el acusado “tiene protección de las autoridades”.

Testigos

Una testigo de la causa, que también denunció haber sido acosada, aseguró a este medio que el denunciado “le tocó el pecho a una de las femeninas (…) y una nalga a otra”. Acerca de su experiencia con el cabo primero, contó que lo vivió en carne propia seis años atrás. “Lo viví con esta misma persona cuando era aspirante en otro cuartel. Ahora ya se fue de las manos”, sostuvo a este medio.

Al mismo tiempo, asegura que mediante conversaciones de WhatsApp el denunciado se jactaba de la impunidad de la cual gozaba para amedrentar a sus compañeras.

Desde PeriódicoElProgreso.com informan que se comunicaron con la institución, y pudieron hablar con el presidente de la misma. Éste manifestó que se inició una investigación interna acerca de lo ocurrido. Consultado sobre si el acusado continúa en funciones, el presidente del cuartel manifestó que “el cabo decidió renunciar”.

Fuente y foto: www.periodicoelprogreso.com