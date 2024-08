Demanda millonaria contra el cuartel de Bomberos de Laprida

En un caso sin precedentes, al menos en Laprida, la Sociedad de Bomberos Voluntarios, a los inconvenientes registrados con Personas Jurídicas, debe enfrentar una demanda laboral iniciada por un ex bombero que cumplió tareas de cuartelero. La suma es millonaria para una Institución de Servicio Comunitario y sin fines de lucro.

Durante la conferencia de prensa desarrollada este lunes en el cuartel de bomberos, Laprida Noticias consultó al Presidente Dr. Gerardo Matías, sobre una demanda laboral iniciada por quien fuera cuartelero de Bomberos Voluntarios.

Ante esto, el Dr. Matías respondió de manera afirmativa, agregando “sí, es real lo que comentas y es muy buena la objeción que haces, así también podemos contar y aclarar esta situación”, comenzó.

“Nosotros, aproximadamente hace tres o cuatro meses atrás, recibimos cartas documentos por reclamo de índole laboral por alguien que, en su momento, era bombero y prestaba colaboración en la actividad de cuartelero. Un poco para encuadrar la situación y que quede claro, siempre o en la gran mayoría de las veces, cuando se ha llevado adelante la actividad de cuartelero, la ha llevado adelante un bombero”, afirmó.

Siguió explicando “cuando el bombero lleva adelante la actividad de cuartelero, se pacta o se charla respetar la actividad de bombero como tal dentro de la institución, sin que interfiera la parte de su actividad como cuartelero y teniéndose en cuenta que el bombero, por estar cumpliendo con esa función, tiene un beneficio durante su carrera, que es la obra social, y al final de la carrera, la jubilación, agregada a la obra social”, graficó.

Siguiendo con el tema dijo “el carácter en que se encuadra el trabajo del cuartelero en la institución es como colaboración de parte de quienes trabajamos y de quien estaba como cuartelero en esa oportunidad o prestaba servicio como cuartelero”, afirmó.

En este caso, dijo el Dr. Matías, “nos hizo el reclamo de 14 años de colaboración y lo canalizó a través de la Secretaría de Trabajo, donde tuvimos, obviamente, dar respuesta de índole legal y estamos, bueno, en una instancia donde en algún momento se determinará y se definirá una situación que es muy compleja para nosotros”, reconoció.

Explicando entre lo económico y lo laboral, sobre el tema cuartelero, expresó: “si nosotros hoy tenemos que incorporar un cuartelero, con ocho horas de trabajo diarias, como máximo, un total de seis días semanales, requeriría cuatro cuarteleros al menos o tres, todos los días con una carga horaria de ocho horas cada uno para poder completar, como les decía, 48 horas semanales. Esto significaría un sueldo con cargas para un cuartelero que andaría alrededor de un millón 200 por cada uno, en forma mensual”, manifestó.

Siempre hablando de números y relativos a la economía y sueldo del cuartelero, expresó que “eso llevaría a un gasto entre 3.600.000 y 4.000.000 por mes para la institución”, resumió.

“De la única forma que nosotros hoy por hoy podemos tener el cuartel abierto y disponible las 24 horas, es si tenemos la colaboración de los chicos que llevan adelante la actividad de bomberos y que nos presten la colaboración y la ayuda para sostener a alguien en el teléfono las 24 horas. Si no, es imposible para una institución como esta tener un presupuesto de 48 a 50 millones anuales para tener empleados con un régimen de labor y sostenernos en lo que es la ley colectiva de trabajo, tal como la ley lo exige y lo demanda”.

“Es imposible -dijo el Dr. Matías- que nosotros podamos cumplirlo económicamente”. No obstante, señaló: “No quiero dejar de reconocer y aceptar que tal vez sea lo que correspondería, manejarnos como las leyes de labor lo marcan y lo mandan”.

Más adelante recordó a los medios y a la comunidad “que esto funcionó así siempre o la gran mayoría de las veces. Hoy, modificar la forma de tener un empleado con una ley colectiva de trabajo como corresponde y pagarle por ocho horas a un cuartelero que lleve adelante 48 horas semanales es imposible”.

“Estamos hablando de un presupuesto para tener el cuartel abierto de 50 millones al año -siguió-. Y el presupuesto de bomberos no llega a 20. Estamos muy lejos. La única manera, sin evadir a tu pregunta -dijo a Laprida Noticias-, que nosotros podamos sostener el cuartel abierto, es con la colaboración del cuerpo activo y que los bomberos que vienen a cumplir funciones de cuartelero, tengan obviamente, una remuneración mucho más reducida de lo que la ley colectiva de trabajo indica”.

Con respecto a la atención que podrían llegar a ofrecer vecinos en calidad de Voluntarios, desde la Mesa Directiva de Bomberos respondieron que “es para considerar lo que vos planteas”.

Agregando el mismo interlocutor: “hay que considerar y tener en cuenta, primero que se ofrece como voluntario y no a razón del sueldo. Pero, estamos evaluando todo tipo de alternativas y posibilidades como también en algún momento hemos evaluado y considerado a ver si no se podría centrar esto en monitoreo o en algún determinado momento del día, nosotros cumplir la función activa aquí y en otro horario, por ahí con una derivación de llamadas. Se está estudiando todo”, aseguró. Un poco respondiendo puntualmente a tu pregunta la actividad del cuartelero no es fácil y no es sencilla.

El presidente de la Asociación sostenía “tiene que ser una persona idónea calificada, con conocimientos de geolocalización, por decirte algo, ubicación en los campos, ubicación en ruta, magnitud y característica de siniestro, si hay un accidente grande y grave, hay gente atrapada o no, por ejemplo, conocer sobre jurisdicción”, entre otros conocimientos que debe tener el cuartelero.

Para mostrar que no es tan sencillo ser cuartelero, agregaron “más de una vez en un accidente de ruta, entra el primer llamado aquí y desde aquí se pone en contacto con el hospital, con policía, se coordina todo el desarrollo de la cobertura del siniestro”.

En poco tiempo, dos instituciones de Laprida deben hacer frente a desembolso importante de dinero en forma imprevista. Anteriormente fue Jorge Newbery, ahora es Bomberos y, lamentablemente, circula la versión de una tercera que también tendría que ver con una demanda laboral.

