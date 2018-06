Mendoza.- Declaran “no operativos” a 8 cuarteles de Bomberos Voluntarios. Tras un relevamiento de los que están inscriptos en la provincia determinó en qué condición está cada uno. Los que están en falta pueden seguir trabajando pero pierden una serie de beneficios y subsidios.

Por ser las defensas civiles provinciales las encargadas de emitir el Certificado de Operatividad de los cuarteles de Bomberos Voluntarios, el reciente relevamiento que realizó ese organismo en toda Mendoza arrojó como resultado que ocho cuerpos no están totalmente en regla.

Cuarteles que sí cumplieron

Los cuarteles que están operativos, por tener sus aspectos administrativos y con suficiente personal para atender durante las 24 horas las guardias; que además tienen choferes de movilidad con sus carnet y seguros correspondientes y que constan de material, herramientas y equipos de protección adecuados y en buen estado de conservación son:

Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo

Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Maipú

Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz

Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Las Heras

Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunuyán

Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bowen

Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Salto de las Rosas

Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lavalle

Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guaymallén

Cuarteles no operativos

Los cuarteles que no se encuentran operativos por no haber remitido la documentación correspondiente y que durante las inspecciones estaban cerrados o no contaban con el material adecuado o en funcionamientos son:

Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Carlos

Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Monte Comán

Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Alvear

Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Atuel

Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Palmira

Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Los Árboles

Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Forestales de Costa de Araujo

Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad de Mendoza

Caso por caso

En el caso de Ciudad de Mendoza, General Alvear y Costa de Araujo, el informe considera que son entidades que “están en formación, observándose que presentan crecimientos moderados pero constantes, en lo que se refiere a ordenamiento administrativo, para posteriormente iniciar los procesos de capacitación de su personal, incorporación de material y equipos, etcétera, que les permita en algún momento iniciar sus actividades”.

Mientras que de San Carlos y Palmira el informe expresa que “presenta falencias tanto en lo administrativo (faltante de constancia de personerías jurídicas y seguros vigentes de movilidades) y operativos”. Entre los inconvenientes detallan “insuficiente potencial humano que les permita desarrollar turnos de guardia en el cuartel, falta de nóminas de choferes habilitados para conducir vehículos de emergencias, materiales y equipos en condiciones de uso”.

Respecto de Monte Comán, Los Árboles y Villa Atuel, el escrito informa que “presentan un estado más alarmante en lo referido al orden administrativo y operativo”. Durante 2017, estos cuarteles presentaron “graves faltantes administrativos y operativos. Y durante este primer período de inspección del 2018, las entidades fueron encontradas cerradas sin moradores”.

Fuente y foto: www.mdzol.com