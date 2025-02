David Cassani: “Lo hice por los 50 mil bomberos que hay en Argentina”

El argentino David Cassani hizo historia al consagrarse campeón sudamericano en una de las competencias más exigentes del ámbito bomberil, celebrada días atrás en la ciudad de Guadalajara, en México.

Representando a los Bomberos Voluntarios de Bernal,“Chino”, como lo conocen a este argentino nacido en Quilmes , se destacó en pruebas de velocidad, precisión y resistencia que lo llevó a la victoria en la categoría Individual Masculino, consolidándose como el mejor del torneo y quedándose con la medalla y la “Copa OBA 2025 -Carlos Alberto Ferlise”.

Para conocer más sobre lo hecho en suelo mexicano y el logro alcanzado, desde la FM 89.3 Santa María de las Misiones se estableció contacto con Cassani.

En referencia al desafío superado en Guadalajara, tras una dura batalla final ante un colega de Chile, el “Chino” lo explicó de la siguiente manera: “La competencia trata de cinco estaciones que están pre-armadas y se utilizan en casi en todo el mundo”.

“La primera estación es una simulación de un edificio -de cinco pisos- donde uno tiene que subir por unas escaleras corriendo con todo el equipo de bombero más un rollo de manguera que pesa 20 kilos; luego uno baja otro rollo de manguera que está agarrado de una cuerda y lo levanta por una estructura; luego se baja corriendo y se le pega a un peso muerto que pesa 70 kilos con un martillo de 5 kilos. Luego viene un slalom de conos y al final está una manguera cargada con agua y uno la traslada por unos 25 metros; y por último tenemos que trasladar un muñeco de unos 82 kilos por unos 30 metros; todo con el equipo de bombero puesto”, detalló Cassini, quien se quedó con el reto final, tras lograr el mejor tiempo de todos.

También hizo saber que su señora es profesora de educación física “ella me entrenó de lunes a sábado e inclusive hasta los domingos con los entrenamientos. Igual, no nos imaginábamos tanto apoyo de la Argentina, de los medios que no paran de darme cariño. Quisiera trasladar este cariño que recibo a los 50 mil bomberos voluntarios que hay en el país. Yo lo hice por ellos y por toda la Argentina”.

“Soy suboficial Ayudante de los Bomberos Voluntarios de Bernal, partido de Quilmes, en la zona Sur de Buenos Aires. Soy Bombero desde los 14 años, cuando ingrese a la Escuela de Cadetes y hoy tengo 44 años”, remarcó este campeón Sudamericano.

En otro tramo de la charla rescató que “me gustaría que todos los cuarteles estén bien; y para que eso suceda la comunidad debe acercarse a los mismos y ver sus necesidades. El rol de la comunidad es fundamental para que esto suceda”.

Además, Cassani hizo saber que recibió innumerables llamados y mensajes de colegas bomberos de todo el país felicitándolo y a la vez diciéndole “Quiero ser como vos” . Y a la vez contó: “Me da satisfacción poder llegar a los bomberos, quiere decir que uno hizo algo bueno”.

