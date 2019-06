Daniel Vicente: Medio siglo de servicio a la comunidad

Buenos Aires.- Daniel Vicente (68), presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, brindó más de 50 años de su vida a la institución de manera desinteresada, con el objetivo de trabajar ad honórem sin recibir nada a cambio. Este viernes será distinguido por su trayectoria.

El Comandante General retirado pudo entrar como cadete al cuerpo de Bomberos de la localidad en 1968 cuando tenía 17 años y pasó por varios puestos: fue segundo Jefe del cuerpo activo en 1980 y ocho años más tarde se hizo cargo de la Jefatura por un lapso de 23 años, hasta 2011, donde se retiró y tomó la presidencia. Durante todo ese tiempo atravesó diversos momentos de actualización y renovación de las estructuras para una mejor capacitación y técnica de los bomberos.

Daniel recordó su primer intento frustrado para ser parte de la institución: “Vivía a la vuelta del cuartel y siempre quise ser bombero. A los 14 años intenté entrar pero en esa época no aceptaban a los jóvenes, pero a los 17 insistimos con un amigo y nos dejaron ingresar”.

“En marzo de 1969 participé en un incendio de una cadena de supermercados en la zona y en 1970 asistí en el siniestro del frigorífico La Negra, en Avellaneda. Estos me marcaron y no me los olvido nunca más porque era novato y por el respeto que le tuve al fuego”, rememoró Daniel sobre sus inicios.

“Yo no fui a los Bomberos por mi familia, sino al revés, cuando tenía 8 años acá adentro traje a mi papá para que forme parte de la comisión directiva”, contó. “Luego de 4 o 5 años adentro no te querés ir más. Los Bomberos se transforman en parte de tu vida, es una locura linda poder servir”, sostuvo.

El hombre de 68 años es martillero nacional y posee inmobiliarias, actividades de las cuales vive. Con 21 materias aprobadas en la carrera de Ciencias Económicas, nunca pudo terminar sus estudios por haber priorizado la actividad ad honórem en los Bomberos de Lomas.

El Comandante General mencionó a quien fue su compañero y acompañante para cambiar el pensamiento bomberil de la zona: “Con Vicente Gabriele marcamos un hito en Lomas y en Argentina. Dimos vuelta todo, nos entendemos muy bien y mejoramos tanto la capacitación como los equipamientos”.

Además de su cargo en el cuartel central de Lomas, Vicente fundó y actualmente preside la Federación Bonaerense de Bomberos Voluntarios, una de las tres que existen en la Provincia. Además, fue tesorero y actualmente secretario de actas del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.

Daniel Vicente aseguró que reciben subsidios nacionales y provinciales, aunque el Gobierno intentó realizarles un recorte que no lograron concretar. A su vez, diferenció la política del Intendente de Lomas, Martín Insaurralde, quien siempre se comprometió con la causa: “Nos da un apoyo económico mes a mes de la ordenanza de seguridad, la cual desglosó y creó un aporte exclusivo para los bomberos. Tenemos la priorización ya que trabajamos para los casi un millón de habitantes”.

“Sé que es una utopía porque no va a suceder nunca”, sentenció Vicente al ser consultado sobre el deseo de que los bomberos dejen de ser voluntarios para pasar a ser remunerados. El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora cree que el Estado debería hacerse cargo ya que los cuarteles son fuerzas de seguridad, pero que no cuentan con una economía para mantener el sistema.

Actualmente el cuartel central de Lomas de Zamora tiene 140 personas entre sus filas, incluyendo a los cadetes. Desde 2007 y luego de una ardua labor cuentan con personal femenino. Entre los cinco cuarteles de la zona actúan en más de 3 mil siniestros por año, donde también colaboran con las localidades aledañas.

Fuente y foto: https://launion.com.ar