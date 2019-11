Cortaron la luz a Bomberos Voluntarios de Monte Comán

Mendoza.- Bomberos vuelven a ser noticia por el corte del servicio de luz. Hace unos meses fue el turno del cuartel de Salto de las Rosas y desde la semana pasada la situación la padecen los bomberos voluntarios del distrito Monte Comán.

El bombero Jonathan Carmona explicó a FM Vos (94.5) y Diario San Rafael cuál es el estado de la deuda y cómo harán para afrontarla; asciende a unos 23 mil pesos.

«Desde el jueves pasado la Cooperativa Eléctrica de Monte Comán decidió el corte del suministro de luz, el mayor problema que tenemos es que la boleta llega a nombre de la antigua dueña de la casa. Nosotros veníamos pagando, pero por el incremento en el último tiempo se nos hizo imposible», dijo el uniformado.

Carmona reconoció que ya han presentado toda la documentación correspondiente para actualizar la personería jurídica de su institución. «Una vez que tengamos esos papeles, haremos el cambio de titularidad del servicio de luz», añadió.

Los perjuicios ocasionados

No poseer luz es un grave problema para cualquier persona y mucho más para organizaciones que se dedican a cuidar el ambiente y salvar vidas.

«Es casi imposible trabajar porque actualmente todo se maneja por sistema informático, y si no hay luz, no se puede hacer nada», indicó el bombero.

Más allá de los inconvenientes para abonar servicios esenciales, dentro del cuartel de Monte Comán también cuentan con dificultades para, por ejemplo, poner en marcha sus movilidades.

«Tuvimos que poner plata nosotros, junto a la Comisión Directiva, para habilitar una ambulancia que nos donó el hospital Schestakow», puntualizó.

Fuente: diariosanrafael.com.ar