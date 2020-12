Concejales rechazan donación de dos camiones aljibes

Valparaíso.- Un balde de agua fría para el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso fue el rechazo de algunos miembros del Concejo Municipal, quienes votaron en contra del traspaso de dos camiones aljibes a la honorable institución y así apoyar las labores de combate de incendios en la comuna.

Cabe destacar, que la Municipalidad de Valparaíso cuenta con un total de 12 camiones aljibes, 11 activos y uno en reparación, que realizan funciones de riego, abastecimiento de agua potable en sectores periféricos de la ciudad y también prestan apoyo a las emergencias por incendios.

El hecho ocurrió en la sesión del Concejo Municipal que se desarrolló hoy, miércoles 30 de diciembre de 2020, donde se expusieron los motivos para donar los vehículos municipales al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Aun así, las concejalas Ruth Cáceres y Marina Huerta, y los concejales Iván Vuskovic y Eugenio Trincado, votaron en contra de la iniciativa. Mientras que el concejal Claudio Reyes se abstuvo.

Por otro lado, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, la concejala Zuliana Araya y el concejal Yuri Zúñiga votaron a favor de la donación. Fue así que a la salida de la sesión el alcalde porteño afirmó que: “Lo que tuvo lugar hoy en el Concejo Municipal realmente es impresentable. Pese a las explicaciones jurídicas y técnicas que se dieron, pese al trabajo de la administración municipal, pese a la opinión y a la solicitud que hizo tanto Erasmo Olivares, superintendente de Bomberos, como Rodrigo Romo, comandante de Bomberos, el Concejo Municipal -por mayoría- rechazó la posibilidad de donar dos camiones aljibes nuevos de la Municipalidad de Valparaíso al Cuerpo de Bomberos.

“A cambio, Bomberos nos iba a donar de vuelta dos camiones, un poco más antiguos, para así mantener nuestra flota de camiones aljibes intacta. No se explica. No se entiende. No se justifica que este grupo de concejales le haya dado la espalda a la ciudad de una forma tan poco aceptable”, lamentó el jefe comunal.

En tanto, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Rodrigo Romo, afirmó que desde la institución estaban muy expectantes a que la votación fuera a favor ya que, como expuso en el Concejo Municipal, la vida útil de los camiones aljibes de Bomberos ya expiró, lo que dificulta seguir operando con ellos en las emergencias.

“Cuando vimos que lamentablemente el Concejo no nos apoyó, obviamente hay un poquito de molestia porque creo que no se vio el fondo porque estos camiones aljibes, si bien es cierto, son otorgados a bomberos, el destino final es la comunidad de Valparaíso, y los que terminan siendo perjudicados no somos nosotros sino la gente de Valparaíso cuando tiene emergencia”, afirmó.

Respecto al uso de los camiones aljibe, el comandante Romo detalló que son utilizados de forma estratégica, ya que están ubicados en sectores que tienen una complejidad de abastecimiento de agua y de tiempo de distancia para la respuesta en las emergencias. Entonces, uno de los aljibes está en Placilla, otro en Rodelillo y otro en el sector de Laguna Verde. “Los movemos en las grandes emergencias y así no tenemos que esperar que lleguen vehículos desde el centro de Valparaíso con agua a la parte alta. Tienen un accionar bien importante para nosotros, por eso era importante que fueran renovados”.

“Nosotros tenemos un proyecto institucional de $1.600 millones que con la plata que vamos juntando los Bomberos con alguna de las rifas que este año no nos fue bien. Hicimos un proyecto de inversión de ocho carros de Bomberos nuevos para tener una mejor respuesta en la parte alta de Valparaíso. Entonces, no es entendible que el Consejo no nos ayude a subvencionar o a entregar estos vehículos cuando nosotros estamos invirtiendo de nuestros propios recursos en pos de la ciudad. Duele un poco. Hay un poco de molestia. Hay un dolor institucional porque se ha conversado mucho de este proyecto de camiones aljibes y, lamentablemente hoy día no salimos favorecidos”, concluyó Rodrigo Romo.

Finalmente, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Erasmo Olivares, afirmó que “es lamentable que el Consejo no haya accedido a esta posibilidad de tener dos camiones aljibes. Es de mucha importancia para nosotros. Tenemos camiones cisterna o aljibes de más de 30 años de servicios y esto nos serviría para hacer recambio e incluso devolver algunos a la municipalidad para que los puedan usar también”.

“Desgraciadamente, situaciones que son internas, que no obedecen a lo que nosotros queremos, hacen que las decisiones no sean las mejores para nosotros como Cuerpo de Bomberos. Nosotros no votamos para ir a un incendio. Para ir a un incendio está al 100% nuestra fuerza y no miramos si es pobre o rico, si es de aquí o de allá, de arriba o abajo, ni derecha ni izquierda”, concluyó Olivares.

