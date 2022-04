Con códigos QR Bomberos evitan que personas se pierdan en senderos

Bogotá.- Con una manilla los Bomberos de Bogotá implementaron estrategia que busca evitar que personas vulnerables, como adultos o niños, se pierdan o accidenten al subir los cerros de Monserrate o Guadalupe.

Se trata de una de las medidas tomadas para mitigar las personas extraviadas o los accidentes al subir a los cerros en estos días santos, en donde hay mayor afluencia.

El director del Cuerpo Oficial de Bomberos, Diego Moreno, explicó que esta manilla funciona con un código QR que contiene los datos de un familiar o contacto de emergencia de la persona que va a subir los cerros.

«La manilla nos permite a nosotros escanear un código QR donde están diligenciados los datos de contacto de emergencia y tiene un número al cual reportar directamente si me siento perdido si me siento o extraviado, llamo a este número y me hacen una activación de la persona de contacto emergencia, los Bomberos me despachan los recursos hacia ese punto y me mantienen con una recomendaciones básicas de supervivencia mientras las personas llegan a ser hacer el rescate bomberos la persona extraviada», dijo el director de los Bomberos de Bogotá.

El director de los Bomberos de Bogotá señaló que es importante ir hidratado debidamente, subir con ropa cómoda y acordar puntos de encuentro o rutas de emergencia con la familia.