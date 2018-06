Compañía de bomberos se ve envuelta en escándalo sexual

La compañía de bomberos Cosmopolita N.11 de San Borja se encuentra en medio del escándalo tras la difusión de videos protagonizados por jóvenes voluntarios, quienes se filmaron desnudos y en actitudes de interpretación sexual nada menos que dentro de la bomba de servicio a la comunidad, con el uniforme rojo encima, el emblema que los caracteriza.

Se trata de unos ocho bomberos voluntarios de la compañía Cosmopolita de San Borja, que decidieron grabar sus intimidades para compartirlas a través de Whatsapp y que, luego, terminaron siendo públicas en Facebook.

Al verlos vestidos con el uniforme rojo de bombero, mostrando incluso sus partes íntimas, haciendo una especie de mofa sexual, Inspectoría solicitó a las cabezas de la bomba Cosmopolita N.11 un informe detallado sobre lo sucedido.

Lo más complicado es que los protagonistas de estas imágenes no han sido castigados y siguen en el voluntariado avivando así la indignación de sus demás compañeros que exigen una inmediata reestructuración.

Inspectoría del Cuerpo General de Bomberos del Perú no quiere adelantar opinión sobre el futuro de los jóvenes voluntarios en probables problemas disciplinarios, pero, desde ya, precisó que hay reglas que respetar, pues, cada bombero sabe que la ética, los valores y las normas morales deben estar presentes en cualquier ámbito de sus vidas.

Sin embargo, parece que los involucrados piensan distinto. Cuarto Poder se comunicó con uno de los bomberos protagonista de los videos y fotos subidos de tono, y su respuesta fue sorprendente.

“No lo prohíbe (el reglamento) y lo que no está prohibido, está permitido, y eso lo sabemos porque lo dice la ley. Como le digo, nosostros habíamos estado jugando (…) todo el mundo

juego así, allí todo el mundo se insulta. No es nada del otro mundo”, afirmó el involucrado.

“No me van a poder sacar porque ya les he dicho, que en ningún lado del reglamento dice que esté prohibido, es más yo podría hacer muchas cosas más y mientras no esté escrito, ellos no me puede sancionar porque yo puedo ir al Poder Judicial, demando al Cuerpo de Bomberos, regreso con más grado y encima me indemnizan”; agregó.

Al escándalo sexual se suma la difusión de un video grabado por cámaras de seguridad de la Compañía Cosmopolita N.11 en el que se observa como dos bomberos sustraen una caja de conservas donada para la bomba.

Fuente: www.americatv.com.pe