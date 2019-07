Chocó un móvil de Bomberos Voluntarios y no tenía seguro

Entre Ríos.- El hecho ocurrió el miércoles por la mañana, en la intersección de calle Belgrano y Ruta 12, en Nogoyá. Un móvil de Bomberos Voluntarios de Nogoyá protagonizó un choque en ese lugar, y al concurrir inspectores de Tránsito de la Municipalidad se constató que la unidad no contaba con la contratación del seguro.

César Traverso, integrante de Bomberos Voluntarios de Nogoyá, contó que la situación se replica en toda la provincia: 900 bomberos y 250 móviles que están sin cobertura de seguros. “Una cobertura que debe proveer Defensa Civil a través del Instituto del Seguro, que es un convenio que rige hace muchos años, pero no sabemos por qué no está operativo. Hoy nos tocó a Bomberos Nogoyá, y gracias a Dios fue un choque leve, sólo el paragolpes”, destacó.

En ese contexto, aseguró que hoy son las comisiones directivas de cada asociación de Bomberos Voluntarios los que se hacen responsables civil y penalmente ante un eventual accidente con lesionados que pudiera ocurrir. “Ahora, lo que vamos a evaluar es realizar solamente salidas en casos de extrema urgencia, o contrataremos un seguro en forma privada, personal. Vamos a ver. Lo tenemos que evaluar”, agregó.

Daniel Yedro, presidente de Bomberos Voluntarios, se refirió al incidente de tránsito que puso de manifiesto la falta de cobertura de seguros. “Por lo que sabemos, toda la provincia está sin seguros desde principios de año. Yo ya lo había hablado con Lautaro López, jefe de Defensa Civil de la Provincia, y quedamos en que la solución ya iba a salir. Por lo que se ve, no fue así. No contamos con las pólizas vigentes”, contó.

El accidente de tránsito que ocurrió derivó en el secuestro de la unidad de Bomberos Voluntarios y su traslado al corralón municipal de Nogoyá. “Todas las semanas llamo al director de Defensa Civil de la Provincia y no tengo respuestas -señaló-. Lamentablemente es así. A mí no me sirve que me manden el pronóstico del tiempo desde Defensa Civil. Yo lo que quiero es que llegue la documentación que se necesita, tanto para vehículos para personal”.

